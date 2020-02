Atleta peruana Aydee Loayza ganó la carrera 42k en Maratón de Miami y festejó con la bandera [VIDEO]

Atletismo | La Maratón de Miami tuvo como gran protagonista a la atleta peruana Aydee Loayza Huamán, quien logró subirse a lo más alto del podio en la rama femenina en la carrera 42k y así marcar un hito en su carrera.

Loayza Huamán destacó desde el inicio en la prestigiosa carrera celebrada en Estados Unidos y su buen andar le permitió registrar un cronos de 2 horas, 46 minutos y 42 segundos; suficiente para sacarles una ventaja de más de 5 minutos a las atletas más cercanas.



De esta manera, Aydee Loayza -que ostenta experiencia en carrera de montaña- consiguió posicionarse por detrás de Gladys Tejeda y Jovana De La Cruz en el ránking nacional de atletismo en su rama femenina.

Sorry everyone. Was trying to get an interpreter to translate Swahili... Here is Miami Marathon women’s winner Aydee Loayza Huaman of Lima, Peru in 2:46:52. No other woman was even close, organizers said. @MiamiHerald @HeraldSports #MiamiMarathon pic.twitter.com/jIBksK9bRK