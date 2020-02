Falleció Abadi Hadis, una de las mayores promesas del atletismo [FOTO]

Una triste noticia enluta al atletismo. Este jueves se confirmó el fallecimiento de quien era considerado una verdadera promesa del fondismo: Abadi Hadis. El deportista se encontraba desde hace varios días hospitalizado en la ciudad de Mekele.

Hadis no atravesaba un buen momento con respecto a su salud. Es por ello que fue llevado al Ayder Referral Hospital de la Mekelle University para que sea revisado y reciba un especial cuidado. Sin embargo, la agencia que lo patrocinaba confirmó que el atleta de 22 años, dejó de existir.

Mediante las redes sociales, PinedaSport informó este triste suceso que ha generado una gran conmoción en el atletismo y en el deporte mundial ya que no pensaban que fuera la última vez que se le vería con vida.

“Abadi Hadis ha muerto. La familia PinedaSport está desolada. Queremos trasladar nuestras condolencias a su familia y amigos. El atletismo y el mundo del deporte están tristes hoy. Te echaremos de menos, Abadi. Siempre serás recordado”, fue el mensaje de la agencia en redes sociales.

Medios locales señalaron que el atleta no pudo superar una enfermedad al corazón, la misma que según detallan, le impedía realizar con normalidad sus actividades físicas.

El etíope venía demostrando un gran crecimiento por lo que llegó a ser considerado una de las jóvenes promesas. Su medalla de bronce en el Mundial de cross de Kampala en el 2017 y el haber acabado ese mismo año en el séptimo lugar en la final de 10.000 de los Mundiales en pista de Londres, lo ratificaban.

Ahora último, en los Mundiales de Doha 2019, no logró clasificarse para la final de 5 mil metros. Sin embargo, su idea era seguir compitiendo para ver si lograba un cupo para Tokio 2020.

Abadi Hadis has passed away.



PinedaSport Family is devasted. We want to extend our condolences to his family and friends.



Athletics & Sport World is sad today. We will miss you Abadi. You will be always remembered! pic.twitter.com/FrEdmcyfK8