Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal de Wimbledon 2025

Llegó el momento de definir al primer finalista. Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz serán los protagonistas de un emocionante partido este viernes 11 de julio por las semifinales de Wimbledon 2025 desde la Cancha Central del All England Lawn Tennis y Croquet Club a partir de las 07:30 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía ESPN 2 y Disney Plus. Entérate de todos los detalles del duelo.

Carlos Alcaraz (N°2 ATP) llegó a la capital inglesa en busca de retener el título que ganó en la edición 2024 y hasta ahora ha cumplido con las expectativas generadas tanto por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, como por el público británico. El tenista español, el segundo del planeta, hasta el momento solo ha perdido cuatro sets en el campeonato, pero eso no le quitó la solidez para llevar a su favor los compromisos disputados.

En la primera ronda superó al recientemente retirado Fabio Fognini, quien fue el rival que más lo exigió en la cancha, Después, venció al crédito local Oliver Tarvet, Jan-Lennard Struff, Andrey Rublev y en su última presentación no tuvo problemas para eliminar a Cameron Norrie.

Carlos Alcaraz viene de vencer a Cameron Norrie en tres sets para acceder a semifinales de Wimbledon. Foto: AFP

Taylor Fritz (N° 5 ATP) logró mejorar lo hecho en su participación del año pasado en el césped británico (quedó fuera en cuartos de final), y ahora sorprendió a propios y extraños al mostrar su mejor versión (generalmente en cancha dura) en hierba. El tenista estadounidense ahora buscará dar el golpe y vencer a 'Carlitos' para convertirse en el primer finalista de su país desde 2009 y luchar por ganar el trofeo, que se le ha hecho esquivo a sus compatriotas hace 25 años.

Pese a tener un gran desempeño, siempre ha sufrido para vencer a sus rivales y en casi todos ha jugado más de tres sets. En la etapa inicial ganó a Giovanni Mpetshi Perricard, para después doblegar a Gabriel Diallo, Alejandro Davidovich Fokina, Jordan Thompson (se retiró) y Karen Khachanov.

Taylor Fritz ganó en cuatro sets a Karen Khachanov para estar en semifinales de Wimbledon. Foto: AFP

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz?

De acuerdo al calendario oficial del tercer Grand Slam del año, Alcaraz y Fritz medirán fuerzas en un esperado encuentro programado para comenzar a las 13:30 horas de Inglaterra (07:30 de Perú y 14:30 de España). A continuación, te damos a conocer los horarios del cotejo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

México: 06:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 07:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 08:30 horas

Estados Unidos (Washington DC): 08:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 09:30 horas

Inglaterra: 13:30 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 14:30 horas

¿Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz EN VIVO?

El enfrentamiento entre Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la semifinal de Wimbledon 2025 será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de ESPN 2 y vía streaming por Disney Plus en toda Latinoamérica. Asimismo, Movistar+ Deportes 2 pasará todas sus incidencias en España.

ESPN 2 y Disney Plus transmitirán para toda Sudamérica el partido entre Alcaraz y Fritz. Foto: ESPN

Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sin lugar a dudas, Carlos Alcaraz es el favorito en la previa para superar a Taylor Fritz y acceder a la gran final de Wimbledon 2025, por lo que una victoria del estadounidense sería sorpresivo, pese a estar en un lugar alto del ranking ATP. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Carlos Alcaraz Taylor Fritz Betsson 1.16 4.39 Bet365 1.15 5.00 Betano 1.18 4.90 Te Apuesto 1.15 5.20 Apuesta Total 1.17 5.00 Meridianbet 1.20 5.20

Carlos Alcaraz: partidos en Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz d. Fabio Fognini (Italia) 7-5, 6-7, 7-5, 2-6 y 6-1 | primera ronda

Carlos Alcaraz d. Oliver Tarvet (Gran Bretaña) 6-1, 6-4 y 6-4 | segunda ronda

Carlos Alcaraz d. Jan-Lennard Struff (Alemania) 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 | tercera ronda

Carlos Alcaraz d. Andrey Rublev (Rusia) 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4 | cuarta ronda

Carlos Alcaraz d. Cameron Norrie (Gran Bretaña) 6-2, 6-3 y 6-3 | cuartos de final

Taylor Fritz: partidos en Wimbledon 2025

Taylor Fritz d. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) 6-7, 6-7, 6-4, 7-6 y 6-4 | primera ronda

Taylor Fritz d. Gabriel Diallo (Canadá) 3-6, 6-3, 7-6, 4-6 y 6-3 | segunda ronda

Taylor Fritz d. Alejandro Davidovich Fokina (España) 6-4, 6-3, 6-7 y 6-1 | tercera ronda

Taylor Fritz d. Jordan Thompson (Australia) 6-1, 3-0 (retiro) | cuarta ronda

Taylor Fritz d. Karen Khachanov (Rusia) 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 | cuartos de final

Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz: historial

Ambos tenistas se han visto las caras dos veces en sus carreras, con un historial favorable a Alcaraz con pleno de triunfos y en solo dos sets. Conoce los resultados de los enfrentamientos previos a esta semifinal del Gran Slam de Londres.

Carlos Alcaraz d. Taylor Fritz 6-2 y 7-5 | Round Robin Laver Cup 2024

Carlos Alcaraz d. Taylor Fritz 6-4 y 6-2 | cuartos de final ATP Masters 1000 Miami 2023

¿En dónde juega Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz?

El escenario donde Carlos Alcaraz y Taylor Fritz jugarán por las semifinales de Wimbledon 2025 será la Cancha Central del All England Lawn Tennis y Croquet Club, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres que cuenta con una capacidad para 14 mil 979 espectadores.