Campeón olímpico sobre coronavirus: "De lejos, el peor virus que jamás haya soportado"

Los deportistas, quienes tienen una mejor salud debido a los ejercicios, no se salvan del coronavirus. El sudafricano Cameron Van Der Burgh, es un campeón olímpico de natación que fue diagnosticado como positivo en coronavirus, el deportista en su cuenta de Twitter expresó cómo se siente estar contagiado de este.

El nadador reveló que a pesar de ser un deportista y una persona totalmente sana, el COVID-19 le ha hecho vivir un calvario, donde la lucha para erradicar al virus continúa. En su cuenta de Twitter, Van Der Burgh detalló el proceso que se encuentra pasando.

“Algunas observaciones personales para la salud de los atletas y mi propia experiencia con el COVID-19”, comienza la publicación del atleta. “He estado luchando contra el coronavirus por 14 días. De lejos, el peor virus que he padecido, a pesar de ser una persona sana y de llevar una vida saludable”, continúa el atleta.

