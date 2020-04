NFL: Falleció Tavaris Jackson, excampeón del Super Bowl, a los 36 años

Una triste noticia para la familia de la National Footbal League (NFL). Tavaris Jackson, exquarterback de los Seatle Seahawks, falleció a los 36 años en un aparatoso accidente automovilístico el último 12 de abril. Una de las grandes figuras de este deporte.

Según los informes policiales, el auto donde viajaba Tavaris Jackson chocó contra un árbol a las 9:00 p.m. (hora local) del domingo 12 de abril. El impacto provocó volcadura del vehículo y posterior incendio.

El exjugador fue trasladado de emergencia a un hospital local. Tavaris disputó 10 temporadas en la NFL. Inició su carrera en Vikingos de Minnesota, luego pasó a Seattle Seahawks, posteriormente a Buffalo Bills, equipo donde no sumó minutos.

En el 2013 regresó a Seahawks y logró conquistar el título de la Conferencia Nacional de Fútbol, lo que le permitió disputar la edición número 48 del Súper Bowl.

We are saddened to share the passing of former Vikings, Seahawks, and Bills QB Tarvaris Jackson. He was 36. 🙏 (via @RapSheet) pic.twitter.com/04K6xSp2bB