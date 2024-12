Novak Djokovic sin vacunas tampoco podrá disputar el Roland Garros en Francia

El tenista serbio Novak Djokovic pone su vida y su carrera en riesgo, la decisión de no vacunarse lo pone en medio de críticas al conocerse su decisión corrosiva en el mundo. Luego de que se le negase el ingreso a Australia para participar en el Grand Slam Australia Open ahora se le sumaría Francia para el Roland Garros . ¿La razón? La misma que en el país oceánico.

El gobierno de Emmanuel Macron rectificó su decisión de negarle el ingreso al país a las personas que no cuenten con su carnet de vacunación completa. Aquel que no cumpla con la normativa pues no podrá disfrutar de los placeres galos, tanto a nivel social como deportivo.