Alianza Lima pone fin a las especulaciones y confirmó a su flamante refuerzo: "Ya está"

Alianza Lima no se duerme en sus laureles y más en tiempo de fichajes. Por ello, salieron al frente para poner fin a los rumores y confirman que ya tienen acuerdo con destacada figura. El objetivo es seguir haciendo historia.

Alianza Lima confirmó a su gran refuerzo

La jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, confirmó que ya cerró con su flamante refuerzo para reemplazar a Marina Scherer, quien decidió dejar el cuadro blanquiazul tras cuatro temporadas y continuar su carrera en España.

"No tengo nombres en carpeta, ya lo tengo, ya está. Todavía no lo puedo decir, pero ya está, como te digo, yo no duermo, la competencia no duerme y yo tampoco, estamos trabajando un montón", reveló Cenaida Uribe en 'Se formaron las parejas'.

'Chabelita' Sánchez continuará en Alianza Lima

Ysabella Sánchez es la gran figura de Alianza Lima en la última temporada. La MVP de la Liga Peruana de Vóley decidió continuar su carrera deportiva en el cuadro blanquiazul.

Uribe resaltó que 'Chabelita' es pieza clave en Alianza Lima y recordó las palabras Ysabella que emocionó a los hinchas: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida".