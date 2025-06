Mundialista con la selección argentina firmó con Alianza Lima por toda la temporada

Alianza Lima tiene como obligación marcar la pauta en el ámbito deportivo. Por ello es importante conformar un plantel altamente competitivo, con destacados elementos, tanto nacionales como internacionales. En pleno mercado de pases, el conjunto victoriano cerró con mundialista con la selección argentina.

Dosis de Voleibol informó que Alianza Lima renovó con la central Julieta Lazcano por toda la temporada 2025/26. Una noticia que emocionó al 'Pueblo Blanquiazul. La atleta argentina fue una de las figuras en la Liga Peruana de Vóley.

La 'Princesita' destacó en la selección argentina, donde participó en Mundiales y Copas del Mundo (dos campeonatos diferentes), además formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

También participó en los Juegos Olímpicos de Río 2019 y Tokio 2020. Actualmente, se retiró de 'Las Panteras' y está mentalizada en hacer historia con Alianza Lima.

En una reciente entrevista, Julieta elogió a Alianza Lima y no dudó en resaltar que es el club más grande del Perú. Señaló que le sorprendió el recibimiento que le dieron los fanáticos blanquiazules.

"Venía con la idea de que teníamos que salir campeonas nada más, vamos a buscar el bicampeonato. Sabía que venía a un club enorme, el más grande del Perú y sabía que tenía una gran responsabilidad y me fui sorprendiendo para bien al ver toda la gente que nos siguió. El coliseo siempre lleno, el afecto, sobre todo yo porque venía de afuera y la forma en cómo me recibieron, no me lo esperaba. Me sorprendió bastante", indicó en entrevistas para el programa Somos Vóley de Latina.