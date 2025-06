Selección peruana anuncia el regreso de destacada figura para buscar la clasificación

El país se emociona con el regreso de gran deportista peruana en el equipo mayor de la selección peruana de vóley. Nos referimos a Ángela Leyva, quien acaba de ser convocada en la lista preliminar para afrontar la Copa América y Copa Panamericana 2025. Estos torneos dan clasificación a los próximos eventos del 2026, por lo que el estratega Antonio Rizola no dudó en llamar a la actual voleibolista de Besiktas.

Ángela Leyva vuelve a la selección peruana

Luego de conseguir su contrato con Besiktas de Turquía, Ángela Leyva tuvo que resolver unos documentos en Europa para concretar su llegada al club en mención. De hecho, el estratega Antonio Rizola reveló en Latina que Ángela Leyva tuvo inconvenientes con su anterior club, por lo que tardó más de lo debido su incorporación.

"Conmigo ella se comunicó todo el año, hablamos todo el año, cuando ella no jugaba, le escribía y le decía ‘¿por qué no jugó? ¿Qué te pasó?’, ella me explicaba, controlamos y estuvimos en contacto todo el año, ella quiere representar a su país, quiere regresar", manifestó.

Vale indicar, que la Federación Peruana de Vóley informó que Ángela Leyva se unirá al plantel de la selección mayor desde el 12 de junio.

Ángela Leyva vuelve a la selección peruana tras 4 años.

Lista de convocadas en la pre selección peruana femenina de vóley

Con Ángela Leyva, estas son las convocadas para la pre selección peruana femenina de vóley:

ATACANTE

Shanaiya Ayme

Karla Ortiz

Kiara Montes

Ysabella Sánchez

Aixa Vigil

ARMADORA

Lucía Magallanes

Fabiana Távara

María José Roja

LÍBERO

Paola Villegas

Rachell Hidalgo

Pamela Cuya

Mirian Patiño

Esmeralda Sánchez

CENTRAL

Diana de la Peña

Flavia Montes

Guilia Montalbetti

Ellizabet Braithwaite

Maricarmen Guerrero

OPUESTA

María Paula Ródriguez

Convocatoria de la Pre Selección Peruana Femenina de Vóley.