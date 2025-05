Jugó el Mundial con Argentina y se rinde ante Alianza Lima: "El más grande del Perú"

Como su historia lo demanda, Alianza Lima tiene que ser campeón en toda disciplina en la que compita. Desde el fútbol masculino y femenino, hasta la Liga Peruana de Vóley, donde justamente acaban de salir bicampeones para felicidad de todos sus hinchas.

Uno de los baluartes de esta corona fue Julieta Lazcano, la central argentina, quien llegó al elenco victoriano como flamante refuerzo para esta temporada y pudo obtener el título nacional.

La 'Princesita' contó que desde que llegó al país, siempre supo que el único objetivo que servía era coronarse campeona con la camiseta blanquiazul y además calificó al elenco victoriano como el más grande del Perú.

"Venía con la idea de que teníamos que salir campeonas nada más, vamos a buscar el bicampeonato. Sabía que venía a un club enorme, el más grande del Perú y sabía que tenía una gran responsabilidad y me fui sorprendiendo para bien al ver toda la gente que nos siguió. El coliseo siempre lleno, el afecto, sobre todo yo porque venía de afuera y la forma en cómo me recibieron, no me lo esperaba. Me sorprendió bastante", dijo en entrevistas para el programa Somos Vóley de Latina.

Recordemos que Julieta Lazcano ya está retirada de la selección argentina, aunque es considera una histórica en 'Las Panteras', de las que formó parte entre 2005 y 2022.

Disputó varios Mundiales y Copas del Mundo -dos torneos diferentes- además de ser la capitana del equipo que obtuvo el bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. También participó en varios Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020.

Julieta Lazcano habló sobre si seguirá en Alianza Lima

Julieta Lazcano no se animó a ser enfática sobre si continuará en Alianza Lima, que la siguiente campaña irá por el tricampeonato y además participará en el Mundial de Clubes.

"Todavía no puedo hablar de eso (sobre si continuará en Alianza Lima), es como muy reciente porque acabamos de terminar. Pero mis sensaciones sobre Alianza son las mejores, siempre lo digo porque es un club súper profesional y la liga también, me sentí muy querida por toda la gente", dijo para La Cátedra Deportes.