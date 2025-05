Figura brasileña da el batacazo al revelar si reforzará a Universitario: "Voy a tomar la decisión"

Universitario de Deportes no solo busca ser protagonista en la Liga 1 y Liga Femenina 2025, sino también en la disciplina de vóley, en el que terminó en el cuarto lugar tras perder la llave ante la Universidad San Martín por 3-2. Ahora, ante este panorama, tiene en mente reforzarse de gran manera con una pieza fundamental de nacionalidad brasileña.

Se trata de la voleibolista de 35 años, Fernanda Tomé, quien es la máxima figura de la Universidad San Martín y que complicó mucho al elenco crema en esta lucha por el tercer lugar de la Liga Nacional de Vóley 2025. Si bien estos comentarios ya sonaban hace algunos días, ahora la misma deportista rompió su silencio ante la prensa.

Luego de quedar en el podio de esta temporada, la también ex Fluminense dejó en claro que la escuadra 'santa' siempre estará en su corazón, pero que en los próximos días tomará una firme decisión en base a su futuro. Sabe que tiene muchas propuestas sobre la mesa, siendo Universitario una de ellas para llegar como flamante refuerzo.

"San Martín está en mi corazón. No sé si regreso, no sé si me voy, pero San Martín siempre va a estar en mi corazón. Me voy para Brasil ahora, tengo que decidir y ver qué va a pasar. Sí he recibido propuestas de Perú, pero aún no he decidido, pero San Martín está en mi corazón. ¿Universitario es el equipo que me pretende? No puedo decir, no puedo afirmar… pero en dos días voy a tomar la decisión. También tengo propuestas afuera… Va a estar difícil decidir. Vamos a tener una charla con mi mánager", declaró.

No solo Fernanda Tomé ha si una jugadora de mucha experiencia en diversos clubes de Brasil, sino que también formó parte de la selección de su país, en el que llegó a afrontar amistosos y torneos oficiales. A sus 35 años, sigue demostrando un gran nivel y siendo un dolor de cabeza para todas las rivales.

¿En qué clubes jugó Fernanda Tomé?