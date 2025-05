¿Se va? Figura extranjera de Universitario impacta a hinchas con emotivo mensaje: "Cierro este ciclo"

Universitario de Deportes ha dado la sorpresa con salida de uno de sus refuerzos para el primer equipo de vóley. El elenco crema tenía el deseo de disputar la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025, pero terminó en el cuarto lugar al caer en la llave ante Regatas Lima y la Universidad San Martín.

En medio de ello, una de las deportistas que llegó a la escuadra de las 'Pumas', para afrontar las instancias finales, ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de toda la fiel hinchada 'merengue'. Se trata de Laura Grajales, quien anunció que su etapa con la 'U' ha culminado, dejando anonadado a miles de hinchas.

Como se sabe, la voleibolista de nacionalidad colombiana llegó a Universitario hace algunas semanas para afrontar las llaves decisivas hacia el título. Pudo aportar toda su experiencia a los 22 años de edad, teniendo sobre su espaldar su gran campaña en la Copa Panamericana 2024.

Laura Grajales llegó a Universitario para las instancias finales.

Laura Grajales se despide de Universitario

A través de su cuenta de Instagram, Laura Grajales fue emotivo ante la afición y agradeció todo su apoyo en estas semanas que lució la camiseta de Universitario. Con un firme "cierro este ciclo", la colombiana se despide en busca de nuevos retos para su carrera profesional.

"¡Y DALE U! La primera frase que me hicieron decir al llegar aquí y con la que cierro este ciclo. Gracias hinchas por no parar de saltar, gritar, creer y apoyar (son la mejor hinchada del PerU), gracias U por la confianza y gracias equipo por el amor en estas semanas, las risas, la entrega y por todo. Me alegra haber aportado un granito de arena a este grupo que escribió una historia a base de esfuerzo, les deseo lo mejor a todos y a ti Elis Bento especialmente una pronta recuperación. ¡Muchos éxitos y bendiciones a todos!", escribió la voleibolista colombiana.

Mensaje de despedida de Laura Grajales a Universitario.

¿En qué clubes jugó Laura Grajales?