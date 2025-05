¿Se desarman? Figura de Alianza Lima impacta a hinchas y daría el batacazo firmando por San Martín

Alianza Lima es una de las instituciones que busca competir en cada una de las disciplinas que tiene por delante. Tal es el caso de su equipo de vóley, que recientemente se consagró bicampeón de la liga nacional y ahora se comienza a armar de cara a la próxima temporada. Así como hay buenas nuevas, una salida dejaría muy impresionado a los fieles aficionados.

Una de las primeras deportistas en anunciar su salida de Alianza Lima fue Marina Sherer, quien en diálogo con la prensa confirmó que dejará el club 'íntimo' en busca de nuevos retos a nivel internacional. Ahora, se conoció que Aixa Vigil, atacante de las blanquiazules que tuvo un gran rol en la pasada temporada.

Según información del periodista Carlos Arrunategui, la bicampeona con las 'victorianas' habría comunicado a la directiva y comando técnico su salida definitiva del primer equipo. Y es que habría recibido una oferta de la Universidad San Martín para asumir nuevos roles en su carrera profesional.

De momento, no hay nada certero respecto al futuro de una de las mejores voleibolistas de la temporada 2025. Aixa Vigil ha logrado destacar en varios partidos de la Liga Nacional de Vóley, por lo que varios clubes pusieron la mirada como la escuadra de Santa Anita. Eso sí, otro de los que pelea en este mercado de pases es Universitario, pero lo más próximo es la institución 'santa'.

Aixa Vigil destacaba en cada partido de la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima.

Aixa Vigil y sus emotivas palabras al DT de Alianza Lima, Facundo Morando

En medio de la lucha por el bicampeonato de la Liga Nacional de Vóley, Aixa Vigil fue noticia en el país al dar fuertes revelaciones sobre Facundo Morando. La atacante valoró la labor del estratega, quien le devolvió la confianza para que saque su mejor versión en el torneo.

"Tal vez mucha gente me critique por lo que voy a decir, pero creo que el entrenador Facundo y su cuerpo técnico me ha dado el 100%, me ha devuelto toda la confianza, mucha gente me juzgó, me dijo que no era profesional, que no mantenía mi trabajo, pero mi trabajo no solo se basa en lo deportivo, sino también en lo psicológico, a mí me trajeron abajo, me vine abajo completamente, y hoy día siento que estoy al 100%, psicológicamente, físicamente, y es algo que siempre se lo voy a agradecer a él", declaró en abril del 2025.