DT de Alianza Lima dejó impactante opinión: "Nivel de cualquier equipo europeo"

Alianza Lima logró uno de sus grandes objetivos de la temporada 2025, ya que venció 3-0 a Regatas Lima en el extra game y se consagró bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Parte del éxito blanquiazul se debe al DT Facundo Morando, quien llegó hace casi dos meses y sorprendió al tener estas impactantes palabras que sorprenderán a los hinchas.

El entrenador argentino fue abordado por la prensa tras las celebraciones por el título y no dudó en destacar al club de La Victoria por las condiciones que tiene para poder hacer un gran trabajo en este deporte. Asimismo, aseguró que a nivel general se manejan y no tienen nada que envidiar a los mejores equipos de Europa.

"Con sinceridad puedo decir que las condiciones que tiene Alianza Lima para hacerlo está en el nivel de cualquier equipo europeo. Yo dirigí muchos años en Europa y realmente Alianza no tiene nada de qué envidiarle, y eso se debe al gran trabajo de Cenaida Uribe y a la gente que trabaja hasta altas horas de la noche. Yo me siento muy contento en Alianza Lima, es un club grande que se trabaja como en los mejores clubes de Europa, eso me da mucha alegría", declaró a los medios de comunicación.

Video: Dosis de Voleibol

Facundo Morando reveló la clave del éxito de Alianza Lima

Por otro lado, el estratega de 37 años se rindió ante sus dirigidas y reveló la labor que hizo con ellas en poco tiempo para sacarle el mejor rendimiento y alcanzar nuevamente la gloria, señalando que todo se debió al arduo entrenamiento que tuvieron y la alegría con la que jugaron todos sus partidos.

"Yo no creo que había mucho por modificar porque es muy difícil cambiar cosas en un mes y medio que estuve en Perú. Lo único que intentamos fue que estas chicas jueguen con alegría, que estén contentas para que saquen su máximo nivel. Todo lo que pasó se lo debemos al nivel de entrenamiento que tuvieron las 14 jugadoras, eso fue lo que realmente marcó la diferencia. Acá se entrena cinco días a la semana, incluso muchas veces en doble turno y con una cantidad de pesas grandes", sostuvo.

Facundo Morando fue el mejor DT de la Liga Peruana de Vóley y renovó contrato con Alianza Lima

Solo le bastó un mes y medio a Facundo Morando para mejorar de gran forma a Alianza Lima y lograr el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Por esa razón, fue elegido por la FPF como el mejor técnico del campeonato. Además, de acuerdo a información del periodista Carlos Benavente, el argentino renovó contrato con la institución, por lo que será el que guíe los destinos del sexteto victoriano en el Mundial de Clubes del presente año, así como del torneo local.

Facundo Morando ganó el premio a mejor entrenador de la LPV 2024-25 y renovó contrato con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima