Dirigió a la selección de Argentina y ahora acaba de firmar por histórico equipo peruano

Los equipos peruanos ya están analizando posibles incorporaciones para dar el golpe en el mercado de pases con el objetivo de reforzar sus planteles para pelear por el título. En ese sentido, ahora sorprendió que un exentrenador de Argentina acaba de ser anunciado por un histórico equipo peruano de la Liga.

Ex DT de Argentina firmó por histórico equipo peruano

Dosis de Voleibol informó que el entrenador argentino Horacio Bastit acaba de firmar contrato con Regatas Lima por toda la temporada. De esta forma, el estratega se mantendrá en el banquillo del conjunto 'celeste' con el objetivo de lograr el título en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

"¡Horacio se queda en Regatas! El DT argentino Horacio Bastit seguirá una temporada más al mando de Regatas Lima", informó el portal en mediante su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter.

El estratega fue pieza esencial y encaminó a Regatas hacia la gran final donde terminó cayendo por 3-0 ante Alianza Lima y se tuvo que conformar con el subcampeonato.

Horacio Bastit renovó con Regatas Lima.

Esta noticia también fue confirmada por el mismo DT mediante una entrevista para la página oficial de Regatas Lima, donde comentó lo que será este mercado de fichajes, donde aseguró que se reinventarán y continuará al mando del equipo.

“Me gusta ganar campeonatos, pero es más lindo construir equipos. Me divierte. Si eso trae o no premios y reconocimientos, no está en mis manos. Yo me siento contento cuando mis pares me felicitan. Nuevamente nos toca reinventarnos, lo haremos. Si nos toca trabajar con voleibolistas jóvenes, seremos formadores. A mí me gusta ver crecer a las jugadoras. Yo me quedo en Regatas”, expresó.

Horacio Bastit dirigió a la selección de Argentina

El estratega de 65 años ha tenido una notable trayectoria donde ha dirigido a diversos equipos y selecciones, incluyendo a la suya, pues se desempeñó como seleccionador de su país desde 2008 hasta 2012.

Además, ha entrenado a los siguiente elencos: