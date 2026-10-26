Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: conoce a los abanderados de Perú para esta competencia

El Team Perú que representa al Comité Olímpico Peruano estará presente del 31 de octubre al 13 de noviembre en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (Senegal) con 15 atletas de 11 deportes. Nuestros abanderados en el desfile inaugural de este evento que reúne a deportistas de 206 CONs serán Natzumi Aquije de Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor de Natación. En este evento estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; la secretaria general del COP, María Martínez, el presidente del IPD, Oscar Fernández y el Jefe de Misión Dakar 2026, Vladimir Armenteros.

"Vamos con el futuro de la patria a unos Juegos Olímpicos donde van los mejores atletas del mundo", dijo Renzo Manyari, presidente del COP. Es importante destacar que el Team Perú viaja a estos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con indumentaria de la marca deportiva Head de las Tiendas Ripley. Esta marca acompañará a nuestros deportistas en su camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 con el paso previo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. "Ustedes sostienen la historia del Perú en el movimiento olímpico y estamos orgullosos de su talento, entrega y lo que será para ustedes representar el país en Dakar 2026", agregó Manyari.

El Perú estará presente con 15 deportistas en 11 disciplinas deportivas. En Atletismo estará Thiago Fernando Goyzueta Carnero y Rocío Andía Arotaipe. En Ciclismo, Haru Alejandra Quinto Marin. En Esgrima: Astrid Bravo Ortega y en Judo: Yesús Emanuel Perea Vallve. En Lucha, Stacy Estrella Rodriguez Tello y en Natación: Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña y Cielo Scarlet Moya Vargas. En Remo va Teo Rubio Bernuy y en Skateboarding: Jacen Johan Yactayo Díaz. En Taekwondo irá Ximena Haydee Zapata Peña y en Tenis de mesa: Natzumi Valentina Aquije Condezo y Samuel Andrés Duffoo Guevara. Finalmente en Vela vamos con Salvador Rodrigo Tenorio Rubio y Paula Ledgard Wagner de Reyna. Natzumi Aquije recibió la bandera de manos de Oscar Fernández, y Doménico Sotomayor, ausente, fue su madre Patricia Acuña quien recibió la bicolor.

Abanderados de Perú en Dakar 2026

La competencia reunirá a unos 2.700 atletas (entre 14 y 18 años), quienes participarán en 25 deportes oficiales. Las pruebas se desarrollarán en tres zonas: Dakar, Diamniadio y Saly. Aunque se trata de una competencia olímpica, los Juegos de la Juventud tienen algunas diferencias con los Juegos Olímpicos tradicionales. La primera edición de verano se realizó en Singapur en 2010, seguida por Nanjing, China, en 2014 y Buenos Aires, Argentina, en 2018. Dakar será la cuarta edición de verano y marcará el regreso del evento después de ocho años. La edición que estaba prevista para 2022 fue pospuesta y finalmente se realizará en 2026.

Un poco de historia: La selección femenina juvenil de Voleibol logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, tras vencer a su similar de Japón. Las matadorcitas fueron dirigidas por Natalia Málaga. En los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 la selección de fútbol U15 dirigida por Juan José Oré ganó la medalla de oro tras vencer en la final a Corea del Sur. La judoca Brillith Gamarra ganó la presea de bronce por equipos y Jaira Brandes ganó el bronce en Vela en la modalidad de Byte CII. En los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el equipo nacional conquistó la medalla de bronce gracias a la judoca Noemí Huayhuameza y un histórico cuarto lugar en remo a través de Ángel Sosa.