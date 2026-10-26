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¿Sabías que puedes lesionarte el menisco sin practicar deporte?

¿Sabías que puedes lesionarte el menisco sin hacer deporte? El doctor Luis Cotillo explica las causas, los síntomas y cuándo acudir al traumatólogo.

    Dr. Luis Cotillo
    Lesión de menisco sin hacer deporte
    Lesión de menisco sin hacer deporte
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Muchas personas creen que las lesiones de rodilla, como la rotura del ligamento cruzado anterior o del menisco, solo les ocurren a los futbolistas o deportistas profesionales. Sin embargo, estas lesiones también pueden presentarse en personas que no practican ningún deporte.

    A lo largo de mi experiencia como traumatólogo, he atendido diferentes lesiones de rodilla que no necesariamente se producen durante una actividad deportiva. Un giro brusco, una mala pisada o un movimiento repentino pueden comprometer estructuras importantes de la articulación, especialmente cuando existe un daño previo o un desgaste del menisco.

    Incluso durante el descanso pueden aparecer molestias relacionadas con una lesión meniscal preexistente. Aunque es poco habitual que el menisco se rompa únicamente por movimientos involuntarios mientras duermes, ciertos movimientos pueden desencadenar dolor si ya existe una lesión.

    Si presentas dolor persistente, inflamación, sensación de que la rodilla falla o bloqueo al intentar moverla, no lo ignores. Acude al traumatólogo para identificar la causa y determinar el tratamiento adecuado. Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte a recuperar tu movilidad y volver a tus actividades cotidianas.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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