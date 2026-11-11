Doménico Suárez y Patricia Pérez ingresan al Programa de Apoyo al Deportista del IPD

Los deportistas peruanos Doménico Suárez y Patricia Pérez consiguieron su ingreso al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), luego de sus destacadas participaciones en los Juegos Sudamericanos Santa 2026, donde obtuvieron las medallas de oro y plata, respectivamente, en EA FC.

PUEDES VER: Canal confirmado del Perú vs Bolivia por el amistoso internacional fecha FIFA

Con esta incorporación, Doménico formará parte del nivel II y Patricia del nivel III del programa. Además de recibir un apoyo económico mensual, ambos podrán acceder a beneficios orientados a fortalecer su desarrollo deportivo, como cobertura de salud, asistencia médica especializada, facilidades para gestionar permisos académicos o laborales durante sus competencias y capacitaciones. De esta manera, el programa busca brindarles mejores condiciones para continuar con su preparación y representar al país en futuras competiciones.

Para Doménico, este reconocimiento representa un paso importante tanto en su carrera como para el crecimiento de los esports en el país. Además, destacó el esfuerzo que ha significado llegar a este momento y la oportunidad de convertirse en el primer deportista de esports en ingresar al PAD.

"Siento que es un paso muy importante, no solo para mí, sino también para el crecimiento de los esports en el Perú. Después de tantos años de esfuerzo, de competir y de luchar por conseguir mis objetivos, poder ser el primer deportista de esports en ingresar al PAD es algo que me llena de orgullo. Es una meta que tenía desde hace mucho tiempo y que hoy finalmente se está haciendo realidad", señaló.

El jugador espera que su incorporación sirva como motivación para las nuevas generaciones que buscan representar al Perú a través de los deportes electrónicos. Sobre el apoyo que recibirá, manifestó su agradecimiento al IPD y su compromiso de aprovechar esta oportunidad para continuar preparándose y compitiendo al más alto nivel.

Este resultado también refleja el trabajo que viene desarrollando la Federación Deportiva Peruana de Deportes Electrónicos (FPE) en favor del crecimiento de los esports en el país. Su labor no solo se enfoca en la gestión institucional y el respaldo a sus deportistas, sino también en el fortalecimiento de la comunidad a través de su participación en iniciativas y torneos como Infinity Play, Spooky Fest, entre otros espacios competitivos.

Entrevista a Luz Arroyo, asistente de la Federación Peruana de Esports (FPE). Foto: IPD

Además, entrevistamos a Luz Arroyo, asistente de la Federación Peruana de Esports (FPE), quien respondió a la siguiente pregunta: ¿Qué representa para el desarrollo de los esports en el Perú que dos de sus deportistas hayan ingresado al Programa de Apoyo al Deportista (PAD)?

La incorporación de Patricia Pérez Oneto y Domenico Suárez Olaya al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) representa un avance importante para los esports en el Perú. Demuestra que, mediante una federación reconocida e integrada al Sistema Deportivo Nacional, nuestros deportistas pueden acceder al respaldo del Estado para fortalecer su preparación y desarrollo competitivo.

Este logro es resultado del trabajo institucional de la Federación y de los resultados obtenidos en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que permitieron gestionar su incorporación ante el IPD. Además, abre una nueva oportunidad para que más deportistas puedan acceder a estos mecanismos de apoyo a través de procesos deportivos formales y representación internacional.

¿Cuál es la proyección de la Federación de cara al 2027?

De cara al 2027, buscamos consolidar el crecimiento institucional y deportivo de la Federación, generar más oportunidades de competencia nacional e internacional e impulsar nuevos talentos. Nuestro objetivo es que más deportistas puedan alcanzar el alto rendimiento y acceder a mecanismos de apoyo como el PAD, convirtiendo estos avances en un proceso sostenido para los esports en el Perú.

Federación continúa impulsando y liderando torneos de alta competencia. Foto: IPD



De esta manera, la Federación continúa impulsando y liderando torneos de alta competencia, generando mayores oportunidades para los jugadores y promoviendo el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas electrónicos a nivel nacional.

La incorporación de Doménico Suárez y Patricia Pérez al PAD representa un avance importante dentro de este trabajo y reafirma el compromiso de la FPE con la profesionalización, el reconocimiento y el crecimiento de los esports en el Perú.