Escándalo en la UFC: el clan Nurmagomedov agredió a Merab Dvalishvili en plena entrevista

Merab Dvalishvili denunció que Usman Nurmagomedov y un grupo de acompañantes lo agredieron en el vestíbulo de un hotel de Abu Dabi, durante la semana previa a su combate de lucha contra Marlon Moraes. El excampeón de la UFC quedó con lesiones en el rostro tras el altercado.

El incidente ocurrió mientras Dvalishvili participaba en una entrevista para Real American Freestyle. El luchador afirmó que Nurmagomedov se acercó por detrás junto con otras personas y golpeó también a un amigo suyo. Las versiones disponibles difieren sobre cuántos participaron: una menciona al menos seis y otra, alrededor de 20.

¿Qué se sabe del altercado en Abu Dabi?

En su relato, Dvalishvili sostuvo que personal de seguridad lo sujetaba mientras sus atacantes continuaban golpeándolo cuando estaba en el suelo. También señaló que Umar Nurmagomedov, hermano de Usman y antiguo rival suyo, estuvo entre quienes llegaron al lugar. La participación de ambos forma parte de la denuncia del peleador.

Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili frente a frente en un recinto interior

La disputa entre Dvalishvili y la familia Nurmagomedov tiene como antecedente el combate que enfrentó al georgiano con Umar en UFC 311, en enero de 2025. Dvalishvili ganó por decisión unánime y defendió entonces el título de peso gallo. La tensión volvió a crecer después de otros cruces entre ambos.

¿Qué consecuencias tuvo la pelea?

Tras el altercado, Ilia Topuria condenó a los agresores y afirmó que Usman Nurmagomedov había sido detenido, junto con otros involucrados. La información sobre la detención fue atribuida a Topuria; ni Usman ni Umar habían respondido a las acusaciones de Dvalishvili en las versiones difundidas.

Pese a las lesiones visibles, Dvalishvili indicó que se encontraba bien y que seguía previsto su combate con Marlon Moraes en el evento de RAF Abu Dabi de este sábado. Usman Nurmagomedov, por su parte, es campeón de peso ligero de la Professional Fighters League y agente libre.