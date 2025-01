WWE despidió a Carlos Cabrera tras 29 años

Lo último. Carlos Cabrera, legendario comentarista y anunciador en español, no es más parte de la WWE tras 29 años. Esta noticia fue anunciada por su excompañero Hugo Savinovich en redes sociales. Esta noticia no cayó para nada información no caló para nada bien en los amantes de la lucha libre, ya que el colombiano se había robado los corazones de la afición.