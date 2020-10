MisterChip: “Perú llega mejor, pero el local siempre será favorito” - VIDEO

La Selección Peruana se alista para debutar en las Eliminatorias Qatar 2022, bajo una gran expectativa por parte de los hinchas, que han gozado de muchos triunfos en los últimos años. La vara es alta para Ricardo Gareca y MisterChip, conocido estadista español, dio su punto de vista del venidero debut ante Paraguay.

En una entrevista para Betfair, MisterChip reveló que ve un mejor presente de la Selección Peruana, aunque, por su conocido trabajo siguiendo estadísticas, también tomó sus recaudos al intentar leer quien ganará el partido. “El nivel de Perú ha subido mucho en los últimos 3-4 años, mientras que Paraguay bajó”, señaló.

Si bien este presente futbolístico podría inclinar un poco la balanza para la ‘bicolor’, MisterChip también apuntó otro detalle. “Las estadísticas de Perú en Asunción es muy mala, aunque la final la historia no cuenta y la situación actual pesará”, añadió. Además, considera que el contexto de Eliminatorias le da un valor distinto.

“En los encuentros por Eliminatorias siempre el equipo local es el favorito, a menos que juegue contra Brasil o Argentina. La última vez que Perú visitó a Paraguay se llevó una victoria fácil por 4-1, pero también hay que considerar que es la única vez que ganó en Defensores del Chaco”, resaltó el español.

De la misma forma, considera que los estadios vacíos favorecen al cuadro visitante, al no haber presión de la hinchada. Finalmente, elogió a Ricardo Gareca y su gran trabajo. “Ha sido muy sobresaliente, se metió a la final de la Copa América, eliminó a Brasil antes, acabó con la sequí desde 1982 de no ir al mundial. No se le puede pedir nada más, es una estadía perfecta”, sentenció.

MisterChip cree que se sentirá la ausencia de Paolo Guerrero

Otro de los puntos que MisterChip tocó es la ausencia de Paolo Guerrero en el ataque, que se lesionó de gravedad con el Internacional. “La ausencia se va a notar mucho, es el mejor delantero de la Selección Peruana, ahí rinde por encima de lo que hace incluso en su club. Es claro que se va a notar mucho que no esté debido a su gran eficiencia”, relató el estadista.