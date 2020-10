Christian Cueva reveló sus expectativas sobre el Perú vs Paraguay en las Eliminatorias - VIDEO

El presente de Christian Cueva es de los mejores, dado que es titular fijo en el Yeni Malatyaspor de Turquía y esos minutos de juego lo han puesto en buena forma de cara al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. El volante habló de lo que se viene para la Selección Peruana en este largo proceso que iniciará ante Paraguay.

“Me encuentro con más tranquilidad por la confianza que he recibido. Además, es claro que cuando uno viene a jugar por la Selección Peruana cambia de chip”, indicó Christian Cueva en entrevista para RPP. El habilidoso volante es uno de los fijos en el esquema de Ricardo Gareca, incluso siendo eje del ataque.

No obstante, en esta ocasión podría cambiar de rol en la visita a Paraguay, dada la ausencia de Edison Flores. “Yo no tengo problemas en jugar por la banda izquierda en caso me toque. Ya jugé ahí y no me afectaría, aunque es cierto que jugué más tiempo por el medio”, añadió ‘Aladino’. Su polivalencia es vital para Perú.

Según las últimas prácticas de Ricardo Gareca, el esquema 4-3-3 podría ser usado y Christian Cueva dejaría el puesto de ‘10’ para jugar por la banda izquierda, mientras que Raúl Ruidíaz y André Carrillo completarían el tridente. La ausencia de Paolo Guerrero también ogliga al cambio de estrategia del comando técnico.

“Nosotros tenemos que saber lo que tenemos como grupo, no individualmente. Nos tenemos que adaptar a muchas cosas, ya sea un nuevo sistema o variantes de los jugadores”, se refirió el volante sobre la variación en las tácticas. Al margen de esos temas, Christian Cueva y todo el seleccionado se enfoca en sacar un buen resultado.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Perú vs Paraguay?

El Perú vs Paraguay en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará este jueves 8 de octubre a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana). La última vez que estos seleccionados se enfrentaron en esas tierras terminó con una victoria por 4-1 a favor de los dirigidos por Ricardo Gareca y Christian Cueva fue la estrella.