Rodrygo enciende el Perú vs Brasil: "Nos vamos a preparar para lograr una victoria allá"

El delantero de la selección de Brasil, Rodrygo, se refirió al duelo que sostendrán ante la selección peruana el próximo martes 13 en el Estadio Nacional, cotejo correspondiente a la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022 y que tendrá lugar a las 7:30 de la noche.

"Sabemos que la selección peruana es fuerte, eso lo sabemos de años anteriores", expresó el atacante del Real Madrid, quien fue usado como pieza de recambio por Tité en el duelo ante Brasil: ingresó en lugar de Everton a los 59 minutos.

"En el entrenamiento, incluso sin los titulares, Tite transmitió información (sobre la selección peruana). Tienen grandes jugadores y nos la pondrán difícil, pero nos vamos a preparar para lograr la victoria allá en Perú", agregó.

Sobre su labor ante Bolivia, Rodrygo indicó que siempre es bueno empezar con una victoria en las Eliminatorias Qatar 2022. Asimismo, espera que su rendimiento ante el cuadro César Farías haya convencido a Tité.

"Es muy importante dejar una buena impresión, sabemos lo fuerte que es la competencia en el ataque de la Selección. Uno de los sectores de mayor calidad. Sé lo importante que es entrar bien, hacer lo que Tite me pidió que hiciera en los entrenamientos. Espero seguir haciéndolo bien la próxima vez, seguir siendo convocado y ganar espacio en la selección", detalló.

Finalmente, reveló que los trabajos realizados en Real Madrid, a manos de Zinedine Zidane, ha ayudado exponencialmente a su juego. "Creo que trabajar en la Real con Zidane me facilita jugar en los laterales".

"Cuando me di cuenta de que tendría más oportunidades si aprendía a jugar en ambos sentidos, eso fue importante para mí. En el Real Madrid empecé a jugar más por la derecha. Ha sido un proceso de adaptación, pero eso me da opciones no solo en el club, sino también en la selección brasileña, lo que me favorece", concluyó.