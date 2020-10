Brasil vs. Perú en vivo: ¿A qué hora juega Neymar y dónde ver Eliminatorias Qatar 2022?

Brasil vs. Perú EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO sostendrán uno de los mejores partidos de la zona americana este martes 13 de octubre, desde las 7:00 p. m. horario de Lima (9:00 p. m. horario de Buenos Aires), en el Estadio Nacional por la jornada 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. Tite ha confirmado la titularidad de Neymar en el Scratch. La señal del partido estará a cargo de TyC Sports (Argentina); Latina y Movistar Deportes (Perú); y Esporte Interative Plus (Brasil). Revisa toda la información referente al duelo de fútbol, minuto a minuto y los videos de los goles en tiempo real por diario Libero.pe.

El partido entre Brasil y Perú pondrá cara a cara los dos finalistas de la última Copa América que se celebró en tierras brasileñas por el mes de agosto del 2019. En esa ocasión, los dirigidos por Tite se impusieron a los de Ricardo Gareca por 3-1. Sin embargo, la revancha llegaría poco después en septiembre durante un amistoso en Estados Unidos, la Blanquirroja se impuso por 1-0 gracias al tanto de cabeza de Luis Abram, defensor de Vélez Sarsfield argentino.

Brasil vs. Perú : horarios y canales del mundo

País Horario Canales TV Perú 19:00 Latina y Movistar Deportes Argentina 21:00 TV Pública y TyC Sports Bolivia 20:00 COTAS Televisión Brasil 22:00 Esporte Interative PLUS Canadá 20:00 beIN Sports Chile 21:00 CDF Premium y CDF HD Colombia 19:00 Caracol TV Costa Rica 18:00 SKY Sports Cuba 18:00 Tele Rebelde Ecuador 19:00 El Canal del Fútbol El Salvador 18:00 SKY Sports (Canales 504-546) EE. UU. 19:00 FITE Guatemala 18:00 SKY Sports (Canales 504-546) Honduras 18:00 SKY Sports (Canales 504-546) México 19:00 SKY Sports (Canales 504-546) Nicaragua 18:00 SKY Sports (Canales 504-546) Panamá 19:00 SKY Sports (Canales 504-546) Paraguay 21:00 TiGO Sports Puerto Rico 18:00 SKY Sports (Canales 504-546) R. Dominicana 18:00 SKY Sports (Canales 504-546) Uruguay 21:00 VTV Uruguay Venezuela 18:00 TLT España 2:00 DAZN Italia 2:00 Como TV Japón 9:00 FITE

El Brasil de Tite viene de mostrar músculo en Sao Paulo donde Marquinhos, Roberto Firmino y Philippe Coutinho armaron la fiesta de goles sobre Bolivia, rival al que vencieron por un contundente 5-0. Excelente trabajo en equipo en todas su líneas. No obstante, el rival no llevó a la mayoría de sus titulares y solo se dedicó a defender. Perú será un rival muy diferente, ya que buscarán los tres puntos pese a no contar con sus figuras principales: Paolo Guerrero y Edison Flores. Por este motivo, se espera que el partido en el Estadio Nacional de Lima sea de ida y vuelta.

Neymar estará desde la partida contra Perú y buscará alcanzar la línea de 62 para alcanzar al "Fenómeno" Ronaldo como segundo goleador histórico de las selección de Brasil. El actual atacante del PSG llega en su mejor nivel de juego para este encuentro y se presenta como el jugador más peligroso para el "Tigre" Ricardo Gareca en la Blanquirroja: "Está fuera de discusión la capacidad que tiene Neymar, pero Brasil tiene muchos jugadores importantes además de él. Más allá de que tenemos que hacer hincapié en algunas cosas importantes de Brasil, como Neymar, de todas maneras me interesa que el equipo se pueda soltar para jugar", dijo el estratega argentino.

En la última práctica de Brasil, Tite probó dos equipos diferentes para el encuentro con Perú. Según la prensa brasileña, el once titular que estaría en el Nacional sería el siguiente: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz; Éverton, Philippe Coutinho,Neymar; y Firmino.

Perú, por su parte, sacó un excelente resultado en Asunción al igualar (2-2) ante Paraguay. Dos goles del jugador del Al-Hilal, André Carrillo, fueron importantes sobre uno de los rivales directos en la fase eliminatoria. Pero Gareca aún debe organizar el nuevo once que estará contra Brasil, ya que a las bajas de Guerrero (lesionado hasta el 2021) y Flores (sin permiso de la MLS para viajar a Perú) se sumó la de Christian Cueva, quien no salió golpeado frente a la Albirroja. Se espera que Jefferson Farfán vuelve a tener minutos ante la discutida actuación de Raúl Ruidíaz.

De momento, este sería el equipo de Perú para el juego contra Brasil: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino; André Carrillo, Christofer Gonzales; y Raúl Ruidíaz (o Jefferson Farfán).

Calendario de partidos de Brasil en las Eliminatorias Qatar 2022

Partidos Fecha Hora Resultado Brasil vs. Bolivia 09-10-2020 19:30 5-0 Perú vs. Brasil 13-10-2020 19:00 ? Brasil vs. Venezuela 12-11-2020 Por definirse ? Uruguay vs. Brasil 17-11-2020 Por definirse ? Colombia vs. Brasil 25-03-2021 Por definirse ? Brasil vs. Argentina 30-03-2021 Por definirse ? Brasil vs. Ecuador 03-06-2021 Por definirse ? Paraguay vs. Brasil 08-06-2021 Por definirse ? Chile vs. Brasil 02-09-2021 Por definirse ? Brasil vs. Perú 07-09-2021 Por definirse ? Venezuela vs. Brasil 07-10-2021 Por definirse ? Brasil vs. Uruguay 12-10-2021 Por definirse ? Brasil vs. Colombia 11-11-2021 Por definirse ? Argentina vs. Brasil 16-11-2021 Por definirse ? Ecuador vs. Brasil 27-01-2022 Por definirse ? Brasil vs. Paraguay 01-02-2022 Por definirse ? Brasil vs. Chile 24-03-2022 Por definirse ? Bolivia vs. Brasil 29-03-2022 Por definirse ?

Cuadro elaborado con horario de Lima.

Formaciones probables: Brasil vs. Perú

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz; Éverton, Philippe Coutinho,Neymar; y Firmino.

Entrenador: Tite.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino; André Carrillo, Christofer Gonzales; y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.