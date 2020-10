Lúcio sobre el duelo ante Perú: "No va a ser fácil" – Video

El ex zaguero y campeón del mundo con la selección de Brasil, Lúcio, fue abordado por el duelo que sostendrá la selección peruana ante el 'Scratch', esta noche por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Según relató, el partido que se desarrollará en el Estadio Nacional a las 7:00 p. m. será muy complicado, pero confía en la potencia de Brasil, la misma que se ha visto en los últimos duelos.

"Jugar ahí en Perú no es fácil. Pero ahora, en los primeros partidos de Brasil, todos estamos encantados y muy contentos con el desempeño", expresó el ex jugador del Bayern Múnich e Inter de Milán.

"Sabemos que Perú es también un equipo que siempre se defiende bien, siempre pone un poco de dificultad. Pero en este próximo partido pienso que Brasil está un poco mejor, un poco más preparado. No se espera solamente de Neymar, ahora hay tienen otros jugadores que son importantes", agregó a Wilmer Robles de TV Perú.

Lucio fue compañero de Paolo Guerrero en Bayern Múnich y lamentó la ausencia del 'Depredador' en el cotejo por las Eliminatorias Qatar 2022.

"Él (Paolo Guerrero) es un jugador muy difícil de marcar, es otro atacante fuerte, atacante que ha sido un jugador importante aquí en el fútbol brasileño, dentro de grandes equipos. Si no me equivoco ahora está mal de la rodilla y no puede jugar", expresó.

Perú igualó 2-2 en la primera fecha ante Paraguay en Asunción y buscará refrendar aquel resultado en casa ante Brasil. Por su parte, los pupilos de Tité querrán cerrar la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con puntaje perfecto: apabullaron 5-0 a Bolivia de local.