Edinson Cavani pide justicia al VAR usando el Perú vs Uruguay de la Copa América - VIDEO

La Selección de Uruguay sufre de una aparatosa goleada en contra ante su similar de Ecuador en condición de visitante, pero la historia pudo ser distinta. A los 18 minutos, el VAR anuló un gol de Luis Suárez, que pudo ser el 1-1 parcial, por una posición adelantada previa en la jugada.

Para muchos no había offside en la acción del gol, una posición que también tomó Edinson Cavani, goleador charrúa que esta vez no fue convocado. El experimentado delantero exige justicia en el VAR y en la toma de decisiones, trayendo al recuerdo el ejemplo del Perú vs Uruguay por la Copa América.

Aquella vez, en los cuartos de final del certamen, la Selección Uruguay no pudo celebrar tres goles a causa del asistente arbitral, aunque las decisiones no parecían tan polémicas, sino que la óptica de quien lo viera podría determinar una posición adelantada. Para los charrúas esas jugadas fueron dudosas.

Y el tema vuelve a sonar tras una jugada controversial. En el gol de Luis Suárez se detectó un fuera de juego por la izquierda, aunque a primera vista parece habilitado. Incluso las tomas que el VAR utilizó para determinar que el gol debía ser invalidado tampoco traían seguridad. El ‘Matador’ se molestó por ello.

A través de su cuenta de Instagram, el ahora futbolista del Manchester United expresó su gran malestar con los jueces. “Apenas, apenas, que apenas. ¿Cómo en la Copa América?”, escribió Edinson Cavani en su red social. La ligera, para muchos imperceptible, posición adelantada tal vez no debía cobrarse.

Gol de Luis Suárez anulado por el VAR.

Las decisiones al final solo deben respetarse y la Selección de Uruguay se llevó una dolorosa derrota por 4-2 en su visita a Ecuador, pero todavía queda mucho camino por recorrer en las Eliminatorias Qatar 2022. Recordemos que tienen tres puntos por su victoria sobre Chile en el debut (2-1).