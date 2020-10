MisterChip sobre el Perú vs. Brasil: "Me alegro de que no haya público en el estadio"

Con un polémico penal a favor de Neymar cobrado por el árbitro chileno Julio Bascuñán y la expulsión de Carlos Zambrano por un codazo a Richarlison, el partido entre Perú y Brasil terminó muy caliente en la cancha y en las tribunas, las cuales albergaron a los directivos de ambas federaciones.

A sabiendas de todo lo que estaba ocurriendo en el estadio Nacional de Lima, MisterChip realizó un pequeño comentario en su cuenta de Twitter tras la tarjeta roja del defensor nacional.

Según el español, si hubiera habido gente en las tribunas todo pudo tornarse peor, por lo que se alegra de que se haya jugado sin público.

"Zambrano pensó que después de los dos penaltis en contra, Bascuñán no iba a tener valor para echarle, pero se equivocaba. Hoy es de esos días en los que me alegro de que no haya público en el estadio porque se habría liado muy gorda", escribió en su cuenta de Twitter.

El resultado final del partido jugado en el estadio Nacional de Lima fue de 4-2 a favor de la selección brasileña, por lo que el 'Scratch' se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones.

En tanto, el conjunto de Ricardo Gareca sumó un punto en la primera fecha doble y se ubica en el octavo lugar.