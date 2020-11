Perú vs Chile: Reinaldo Rueda y lo que dijo sobre Gianluca Lapadula

Este jueves regresan las Eliminatorias Qatar 2022 y uno de los partidos más esperados será el que jueguen Chile vs Perú en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ que se llevará a cabo el viernes en el Nacional de Santiago.

Al respecto, Reinaldo Rueda, DT de ‘La Roja’, ofreció una conferencia de prensa en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y habló de varios temas. Uno de ellos tuvo que ver con el llamado de Gianluca Lapadula.

“Nosotros sabemos de las características, del momento, de las condiciones de la Selección Peruana. Todos los juegos son diferentes. Sabemos del nuevo jugador repatriado que va a tener Perú, que tiene esa bondad de tener a ese jugador con esas características”, declaró el estratega colombiano.

Además, el técnico de la Selección Chilena resaltó el trabajo de Ricardo Gareca: “Hizo excelente trabajo y por eso fueron al Mundial. Los partidos que jugaron en ese torneo, fortalecieron su experiencia y lo demostraron en la Copa América con un equipo muy fuerte".

El tema no acabó allí ya que Reinaldo Rueda habló de las localías. “La tendencia que ha mostrado el fútbol es que el visitante se ha sentido muy bien por la ausencia de público local. No sé si sea ventaja o desventaja, pero será un partido de igual a igual. Perú ha tenido la fortuna de ser muy eficaz”, expresó el técnico de ‘La Roja’.

Por último, Rueda confirmó que Alexis Sánchez no terminó del todo bien la penúltima práctica de la Selección Chilena y que aún no tiene un once definido ya que recién podrá entrenar con todo el plantel completo este jueves.