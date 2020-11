Colombia vs Uruguay EN VIVO: por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Colombia y Uruguay estarán cara a cara VER EN VIVO vía Caracol TV este viernes 13 de noviembre por la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 ONLINE en el Metropolitano de Barranquilla. El duelo está pactado para las 15:30 horario colombiano y 17:30 horario uruguayo.

Colombia y Uruguay protagonizarán uno de los duelos más esperados de esta fecha 3 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los ‘cafeteros’ hasta el momento no conocen lo que es la derrota y confían en sumar de a tres.

Los de Carlos Queiroz debutaron con una goleada sobre Venezuela y luego lograron rescatar un empate agónico ante Chile en Santiago alcanzando las cuatro unidades para posicionarse entre los primeros puestos.

Sin embargo, para este choque contra los ‘orientales’, Colombia presenta bajas importantes como las de Santiago Arias y Stefan Median. Además, el experimentado delantero Radamel Falcao también estará ausente.

Por si fuera poco, Davison Sánchez, habitual titular en el equipo de Queiroz, ha sido uno de los últimos en sumarse a los trabajos. Además, James Rodríguez presentó algunos problemas físicos, pero todo indica que irá desde el vamos.

Por el lado de Uruguay, la visita comenzó con el pie derecho su participación al ganarle 2-1 a Chile en el Centenario. Sin embargo, los ‘charrúas’ jugaron un partido para el olvido en Quito cayendo goleados 4-2 ante Ecuador.

Al respecto, el ‘Maestro’ Tabárez ha tratado de llamar a los mejores, pero tendrá las bajas de Martín Silva, Sebastián Coates, Federico Valverde y Maxi Gómez. Cabe mencionar que, para este choque, volverán la dupla Edinson Cavani – Luis Suárez.

Colombia vs Uruguay: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Mateus Uribe; James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel.

Uruguay: Martín Campaña; Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur, Brian Rodríguez; Luis Suárez, Darwin Núñez.

Horarios para ver Ecuador vs. Bolivia por Eliminatorias Qatar 2022

15:30 horas para Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y México DF

16:30 horas para Venezuela, Bolivia y Nueva York

17:30 horas para Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

21:30 horas para Inglaterra y Portugal

22:30 horas para Francia, España, Italia y Alemania

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022?

Bolivia COTAS Televisión

Canadá FITE

Chile CDF Básico , Chilevision, CDF H

Colombia Caracol TV

Ecuador Canal del Fútbol

Francia Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Guatemala Sky HD

Internacional YouTube

México FITE, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos FITE, Fanatiz USA

Uruguay VTV

¿En dónde ver ONLINE el Colombia vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022?

El duelo entre Colombia vs Uruguay, con todas las incidencias y goles, podrás seguirlo a través de la web de Líbero.