Venezuela vs Brasil EN VIVO: por la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022

Venezuela vs Brasil VER EN VIVO estarán cara a cara este viernes 13 de noviembre ONLINE por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Morumbí de Sao Paulo. El duelo está programado para las 20:30 hora venezolana y 21:30 hora brasileña.

Venezuela y Brasil se medirán en un choque con realidades totalmente distintas. La ‘vinotinto’ no tuvo el arranque esperando en el mencionado certamen y hasta el momento no ha podido sumar punto alguno.

En su debut, Venezuela cayó goleado por 3-0 ante Colombia y cuando muchos pensaron que se recuperaría ante Paraguay en casa, terminó encajando su segunda victoria al hilo por lo que es uno de los coleros junto a Bolivia.

Para este duelo, el DT José Peseiro decidió llamar a jugadores como Rómulo Otero, Yeferson Soteldo y Luis Mago con el objetivo de dar el batacazo y ganarle a Brasil en su propia casa para sumar sus primeros puntos.

Panorama totalmente distinto es el que tiene Brasil. La ‘canarinha’ es uno de los líderes junto a Argentina y quiere seguir en lo más alto y, también, obtener su tercera victoria al hilo en estas Eliminatorias Qatar 2022.

Los de Tite no tuvieron mayores problemas para golear en casa a una débil Bolivia. Ya en su segundo juego, en un encuentro lleno de polémicas arbitrales, Brasil sufrió, pero le dio a Perú para triunfar en Lima.

Cabe mencionar que el elenco brasileño tiene algunas bajas como las de Philippe Coutinho o Fabinho por lesión. Sin embargo, contará con otras figuras estelares como Neymar, Gabriel Jesús o Firmino.

¿En qué canal ver en vivo Brasil vs Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Brasil: Globo, Canais Globo, SporTV

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: Movistar Deportes Perú

Uruguay: VTV Uruguay, VTV+

Venezuela: TLT Venezuela

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

¿A qué hora es el Brasil vs Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022?

15:30 horas para Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y México DF

16:30 horas para Venezuela, Bolivia y Nueva York

17:30 horas para Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

21:30 horas para Inglaterra y Portugal

22:30 horas para Francia, España, Italia y Alemania

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Brasil vs Venezuela?

Todas las Eliminatorias las puedes vivir totalmente en vivo a través de la web de Líbero, con los goles y las mejores jugadas.