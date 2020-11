Scaloni furioso con el VAR: “Hay que unificarlo, el fútbol así no le gusta a nadie” – VIDEO

Argentina y Paraguay jugaron un encuentro en el que las emociones estuvieron hasta el último minuto. Si bien la ‘Albiceleste’ lo intentó hasta el último minuto, al final fue empate entre ambas selecciones por la fecha 3 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Al respecto, Lionel Scaloni acudió a la protocolar conferencia de prensa virtual y vaya que no se guardó nada cuando le preguntaron por el VAR ya que dejó en claro que no fue bien usado en el campo de juego de La Bombonera.

“Creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera. Hay un montón de jugadas en las cuales podía haber actuado y hoy (ayer), no actuó. No hablo de buena o mala fe, hay que unificar el criterio. Nos quedamos con un jugador por varios días o meses afuera (Palacios), el golpe existe y el VAR no revisa”, declaró Scaloni.

Luego, el DT de Argentina agregó lo siguiente: “En el penal de Paraguay, puede cobrarlo o no; para mí no, pero hay invasión de Balbuena de un metro. No se repite. Y en nuestro gol anulado, más allá de que creo que es legal, el tiempo que pasa o los pases que pasan desde la falta hasta el gol... ahí creo que tenemos que unificar criterios".

Finalmente, Scaloni lamentó no conseguir los tres puntos en casa. “El equipo reaccionó, creó situaciones, tuvo la pelota. Logramos el empate y pudimos habernos ido con ventaja del primer tiempo. El segundo tiempo fue todo nuestro. Aunque no se ganó, hay que valorar varias veces que se hicieron bien”, expresó el entrenador de la ‘Albiceleste’.

Tras la igualdad ante la ‘Albirroja’, la Selección Argentina viajará próximamente a Lima para enfrentar a la Selección Peruana por la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Nacional este martes 17.