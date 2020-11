Como nunca lo viste: Messi fue captado criticando al árbitro por su gol anulado

El último jueves Argentina cosechó un empate amargo de local frente a Paraguay en donde tuvo una gran polémica: el gol anulado de Lionel Messi. El capitán argentino celebró por un minuto y medio, pero luego el árbitro lo anuló tras revisar las imágenes del VAR.

Tras esta polémica acción, Lionel Messi no dudó en descalificar el modo en que se usa el VAR en Sudamérica, pues en estas tres primeras fechas de las Eliminatorias, en todas se habló de ello. El jugador del Barcelona fue tajante con su crítica.

"¡Ya nos cag.... dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Nada, dale (falta)!" fue las imágenes que captaron las cámaras de TyC Sport instantes después de que el árbitro anuló su gol tras revisar la jugada previa por indicaciones del VAR.

Incluso, tras el partido, Lionel Scaloni también se dio el tiempo para criticar al VAR, pues hasta el momento está dejando más dudas y críticas que aplusos o respaldo.

"Creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera. Hay un montón de jugadas en las cuales podía haber actuado y hoy (ayer), no actuó. No hablo de buena o mala fe, hay que unificar el criterio. Nos quedamos con un jugador por varios días o meses afuera (Palacios), el golpe existe y el VAR no revisa", indicó muy indignado el técnico de Argentina.

Tras el empate con Paraguay, Argentina se alista para viajar en los próximos días a Lima para el encuentro del martes contra Perú. El seleccionado albiceleste es uno de los líderes de las Eliminatorias al sumar 7 puntos, pero todavía hoy viernes se jugarán tres encuentros correspondiente a la tercera jornada, en donde Brasil enfrenta a Venezuela y si gana, se colocará en lo más alto.