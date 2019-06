Dota 2: Ad Finem está de regreso con su roster del Boston Major 2016

Dota 2 tiene muchos torneos y nos ha dejado varios momentos como aquel jugado en Boston Major 2016. A la gran final de aquel evento llegó Ad Finem, un equipo de Grecia que estaba siendo la sorpresa con sus jugadores que no eran reconocidos, pero mostraban un gran entusiasmo y estrategias diferentes en cada partida.

Ad Finem está de vuelta, en su cuenta de Twitter anunciaron el regreso de los jugadores al equipo y también la reactivación de la organización. En esta ocasión estarán Madara, Thug, Skylark, Empty y SsaSpartan, Maybe Next Time no está de vuelta, pero en su lugar estará el jugador EmptY que es de Grecia.

El equipo greco hizo un gran papel en Boston Major 2016, aquí derrotó a los equipos Newbee, LGD.FY y Digital Chaos. En la gran final fue derrotado por OG con 3-1. Muchos fanáticos los recuerdan por haber llevado esa hazaña siendo un equipo no favorito, tras el torneo cambiaron de organización a Mousesports.

Luego del cambio de equipo no tuvieron tanto éxito como les fue en Boston, participaron en diferentes eventos del DPC sin ningún puesto cercano o participación importante. Su vínculo con la organización acabó a finales del año, además cada uno se fue a otro equipo. Pero, el año siguiente jugaron el torneo WESG 2017 finales obteniendo el puesto 3° al ser derrotados por el equipo de Rusia.

Madara había probado suerte en los equipos Vega y Alliance (aquí como suplente). Skylark estuvo en la región de SEA jugando por Clutch Gamers. Maybe Next Time estuvo en el equipo Vega, pero no se unirá a este nuevo Ad Finem. El capitán del equipo Spartan también estuvo en SEA con Clutch Gamers. Thug regresa luego de haber estado con el equipo en Mousesports.

Ad Finem estará jugando las clasificatorias abiertas a The International 2019, su región será Europa y los espera rivales muy complicados como el reciente formado Chaos Esports con Matumbaman, Alliance en caso no le gane a Gambit, The Final Tribe y entre otros equipos que se formen para disputar este único cupo al mundial de Dota 2.

El equipo de los leones blancos anuncio en su Twitter que no importa el resultado que obtengan tras las regionales al TI 2019, ellos se mantendrán unidos con miras a los próximos torneos. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.