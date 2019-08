EVO: horario, finales y todo lo que necesitas saber

The Evolution Championship Series, más conocido como EVO, es el evento más grande del mundo para los juegos de pelea. Aquí, nos encontramos a los mejores jugadores del mundo en lo que a esta categoría se refiere; los cuales demostrarán que merecen quedarse con los premios que ofrece la competencia.

En el siguiente artículo, conocerás todos los horarios de las partidas más importantes que se jugarán a partir del día de mañana en Las Vegas, Estados Unidos

El torneo empezará a las 10:00 am horario del Pacífico Este, lo que significa que en nuestro país el evento dará inicio a las 12:00 am. Los más resaltante de este primer día es que tendremos la primera gran final. Será en el videojuego Soul Calibur 6, donde participan 742 competidores. La final esta programada para las 8 pm hora local.

El segundo día inicia a la misma hora con la final de Under Night in Birth, si bien es un juego muy popular dentro de los juegos de pelea, mucha gente espera con mayor emoción la siguiente final. Se trata de la final Dragon Ball Z Fighter que empezará 12 m, hora local. Terminado los enfrentamientos en este juego, seremos testigos de otra gran final, esta vez el juego es Samurai Shodown (2019), programado para iniciar a las 4 pm.

Para cerrar el día, tendremos uno de los juegos más queridos por todos los aficionados. Se trata de Mortal Kombat 11, cuya final se jugará a partir de las 6:00 pm.

El día final del torneo, será un día de finales muy intensas. La primera final que se jugará este día sera la de Blazblue: Cross Tag Battle, a partir de las 9:00 am. Terminada esta final, que alojará a 640 participantes durante los 3 días de competencia, tendremos la final de Street Fighter V, que esta vez no será el evento principal, ya que fue relegado por el nuevo juego de Nintendo.

La tercera final de este día 3 de EVO será la de Tekken 7. El conocido juego tendrá presencia por segundo año consecutivo y contará con 1885 participantes.

Finalmente, llega el plato fuerte para cerrar este gran evento dedicado a los juegos de pelea. La final de Super Smash Bros. Ultimate cerrará este tercer día de competencia y le pondrá punto final al torneo más importante del año en lo que a juegos de pelea se refiere.

La final esta programada para dar inicio a las 7 pm hora local.

Sin duda, el EVO de este año parece que será uno de los más épicos de los últimos años.

This is the broadcast schedule for #Evo2019! You can watch all the action on @Twitch and the main stage stream on @Twitter! pic.twitter.com/4zZzhDBTz9