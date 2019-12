Mundial de Dota 2 es vencido nuevamente por Mundial de League of Legends

Hace poco tras la finalización de la Worlds 2019 de League of Legends, se compararon las métricas con las de su rival en el género MOBA, el mundial de Dota 2 o ‘The Internatonal’. En dichas cifras el evento de Riot Games superó al de Valve por aproximadamente un 30%, pero no solo le ganó en eso.

Ahora el mundial de League of Legends le volvió a ganar al de Dota 2, esta vez no fue en alcance, en espectadores, en cantidad de jugadores o siquiera en horas vistas. Hace menos de una semana se realizaron las premiaciones para The Game Awards 2019, que tuvo dentro varias categorías dedicadas a los deportes electrónicos (esports).

Categorías:

- Mejor juego de Esport del año (League of Legends)

- Mejor anfitrión de Esports: Eefe 'Sjokz' Depoortere

- Mejor jugador de Esport: Kyle 'Bugha' Giersdorf (Fortnite)

- Mejor equipo de Esport: G2 Esports (League of Legends)

Y finalmente: Mejor evento de Esport: Worlds Championship 2019

La Worlds Championship 2019 fue coronada como el ‘Mejor Evento de Esports’ del año en The Game Awards 2019 venciendo a The International 2019, la Overwatch League, Fortnite World Cup, EVO 2019 e IEM Katowice.

El evento logró romper dos veces el récord de evento de esports más visto, una de las partidas de la semifinal fue vista por casi 4 millones de personas además las distintas fases de la Worlds 2019 fueron en tres países distintos: Alemania, España y Francia, algo que nunca se había hecho en la historia de League of Legends y de los esports.

League of Legends cerró con broche de oro al ser también elegido Mejor juego de Esports del Año y la cereza del pastel fue que G2 Esports (subcampeones de la Worlds 2019) fueran elegidos como el mejor equipo de Esports.

En lo que Dota 2 le lleva una gran ventaja es en la cantidad de dinero repartido en el año, el MOBA de Valve entregó poco más de $46 millones de dólares mientras que League of Legends tan solo $9 millones.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)