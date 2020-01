Counter Strike y su comunidad eligen la mejor jugada de la década [VIDEO]

En muchas partes del mundo (incluso en Libero Esports) han creado los TOPs con lo mejor de la década en videojuegos, animes y esports. En el caso de Counter Strike, el Twitter oficial pidió a los fanáticos elegir las mejores jugadas de la década.

La Mejor Jugada de la década en Counter Strike: Global Offensive

La última entrega de Valve salió en el año 2012, así que las jugadas tomadas en realidad son desde el 2012 hasta el 2019. La cuenta oficial hizo la siguiente pregunta por Twitter "respondan este mensaje con un ‘clip’ y nosotros elegiremos cuatro para que sean votados durante 1 día, si alguien ya envió tu jugada favorita contará como un voto".

What is CS:GO’s play of the decade (2012-2019)?



Reply to this tweet with clips and we will choose four to go into a 24 hour poll where you will determine the winner.



If someone has already suggested your favorite play like their tweet - we’ll count it as a vote. — CS:GO (@CSGO) December 21, 2019

El 30 de diciembre empezaron a lanzar las votaciones con un TOP 8 muy importante que fue separado en 2 grupos de 4 jugadas. Los dos más votados de cada grupo llegarían a una votación final.

Las jugadas del grupo 1

- Happy contra TSM | Deagle Ace sin visión

- Coldzera contra Liquid | AWP 4 Kills con doble salto

- S1mple contra Fnatic | 2 Kills con AWP sin apuntar con mira

- Snax contra Navi | 4 kills con USP en Cobblestone y gana la ronda

Based on your replies, we have 8 finalists for CS:GO's play of the decade. Vote on your favorite from each poll. The top 4 vote getters will be in a winner take all poll tomorrow to determine the winner. Each poll will take votes for 24 hours! — CS:GO (@CSGO) December 30, 2019

Las jugadas del grupo 2

- Olofmeister contra LDLC | Boost en el mapa Overpass para voltear el marcador

- Stewie2K contra FaZe | Defensa de Stewie en Inferno para forzar Overtime

- ChrisJ contra Mousesports | AWP Ace en Mirage

- Olofmeister contra Dignitas | Desactivación de bomba caliente

And the final four plays up for play of the decade: — CS:GO (@CSGO) December 30, 2019

El 31 de diciembre llegó la votación con los 4 más votados que fueron Happy, Stewie2K, Olofmeister y Coldzera. La votación finalzó con la elección del jugador francés Vincent "Happy" Cervoni Schopenhauer como la mejor jugada de la década en Counter Strike: Global Offensive.

Curiosidades sobre Happy



Happy bajo el equipo EnVyUs en el torneo ESL Pro League. | Foto: ESL

Nació el 23 de noviembre de 1991 y tiene 28 años (hasta la publicación de la nota). Su rol principal es de rifler, también de lurker. Formó parte de los equipos franceses Team LDLC y EnVyUS con los cuales ganó los Majors DreamHack Winter 2014 y DreamHack Open Cluj-Napoca 2015.

Fue votado en el ránking del mejor del año en 2014 y 2015 consiguiendo los puestos 10 y 8 respectivamente. Actualmente juega en el equipo francés Team LDLC.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)