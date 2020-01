Dota 2 | Dónde y cuándo ver el estreno mundial de True Sight, el documental de The International 9

En el 2018, OG sorprendió a todos ganando The International contra PSG.LGD. En 2019, volvieron a sorprendernos derrotando al anterior campeón mundial de Dota 2, Team Liquid. Valve ha preparado una gran noche para el estreno mundial de su documental True Sight.

El martes 28 de enero los equipos que participaron en la gran final, OG y Team Liquid (ahora bajo la organización Nigma), de The International 2019 estarán presentes en el estreno mundial que se llevará a cabo en un teatro de Berlín con público en vivo.

En el documental veremos a OG hacer historia al defender por primera vez el trofeo Aegis of Champions, volviéndose el único equipo del mundo en ganar The International en dos ocasiones.

Canal de Transmisión oficial True Sight TI 2019

Ver vídeo en directo de dota2ti en www.twitch.tv

Podrás verlo por el canal oficial de The International en Twitch o también por Steam aquí.

Horario de Transmisión True Sight TI 2019

El horario local será el martes 28 de enero a las 07:00 p.m. (UTC+1) y para nuestra zona horaria a estas horas dependiendo tu país:

01:00 p. m. | Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos (ET)

03:00 p. m. | Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay

02:00 p. m. | Venezuela, Bolivia

12:00 p. m. | México

07:00 p. m. | España

10:00 a. m. | Estados Unidos (PT)

Los equipos y personalidades de Dota 2 ya se encuentran en Berlín. El equipo OG conformado por N0tail, JerAx y Ceb junto a Team Liquid (ahora Nigma) conformados por Miracle-, Kuroky, w33, Mind_Control y GH han cenado en una foto que compartió la cuenta de The International.



Los equipos del documental cenando. | Foto: The International

Además, los jugadores N0tail y Ceb han estado firmando los pósters del documental que serán entregados a los asistentes que estén presentes mañana en el teatro de Berlín, Alemania.

EL DATO: Mira la galería de fotos de True Sight The International 2019 que hemos creado. En la imagen de portada podrás ver una flecha a la derecha, en caso de celular arrastrar a un lado la pantalla.

¿Qué veremos en el documental True Sight TI 2019?

Nos muestra la gran final de The International 2019, considerado mundial de Dota 2, con todos los detrás de cámaras de los equipos y jugadores. Podremos sentir y enterarnos de las estrategias y emociones que vivieron durante las partidas de la final.

En el teaser que compartieron, vemos cómo el equipo OG juega a un nivel mucho mayor y el capitán de Team Liquid, Kuroky, sufre por no saber qué hacer contra las jugadas de su rival.

Behind the scenes footage of @OGesports' TI9 strategy before the big match.



Be sure to tune in to watch True Sight live on Tuesday, January 28th at 7:00 p.m. CET (10 a.m. PST) on SteamTV and Twitch.https://t.co/8NHXDWV09Xhttps://t.co/m0CwWUkJn8#Truesight #TI9 #Dota2 pic.twitter.com/DIoXqTiDb6