Dota 2 | Ceb se retira del equipo OG: "No hubo milagros en nuestras carreras"

OG vuelve a anunciar otro cambio más en su equipo que fue bicampeón mundial de Dota 2. Primero Ana se fue de vacaciones hasta la próxima temporada del Dota Pro Circuit, luego JerAx anunció su retiro del juego y ahora Ceb sale para volverse coach.

Ceb anuncia su salida de OG y regreso al rol de coach

Sébastien "Ceb" Debs se ha retirado del roster activo del equipo OG de Dota 2, esto significa que todavía es parte de la organización, pero enfocará sus esfuerzos en apoyar a los nuevos jugadores que lleguen al conjunto como un ‘coach’.

Ceb dijo lo siguiente:

"Todas las cosas buenas llegan a su fin, dicen. Sé que esa oración generalmente simboliza nostalgia, a veces incluso tristeza, pero veo más en ella. Cada comienzo de una era viene con un gran cambio que marca el final de la anterior."



Ceb en The International 2019. | Foto: OG Esports

Ceb ha decidido removerse del roster activo de OG, a continuación explica los detalles de su decisión:

“El viaje de OG a través de los esports comenzó hace muchos años. Hoy nos enorgullece presenciar cuánto significa todo ese legado para las personas de todo el mundo. Es mucho más que resultados, recuerdos o logros, es algo más que valores, principios y creencias. Estas cosas fueron la base de la alineación ganadora consecutiva de TI. Todo comenzó en la primera mitad de 2018, con la infame división OG / EG.

Cuando decidí escribir este texto, volví a la publicación de blog que hice después de que Fly y s4 nos dejaran. Al leerlo hoy, creo que teníamos una idea correcta de lo que nos deparaba el futuro.

Los cambios son saludables, tal vez incluso necesarios. Ha sido un viaje infernal. Desde que Ana y Topson se unieron a nosotros, DotA nunca volvió a sentirse lo mismo. Creo que hemos construido el mejor equipo en DotA, estoy muy convencido de eso.

Jugamos como underdogs, jugamos como favoritos. Competimos con el hambre y el fuego de los equipos rebeldes, y competimos con la confianza de los campeones defensores. Realmente parece que pasamos por la mayor parte de lo que el DotA competitivo tenía para ofrecer.

La rutina hasta la cima es algo, los sacrificios que requiere son costosos, sin duda. En OG siempre hemos creído en el esfuerzo por la excelencia. Es uno de los valores centrales del espíritu OG. Pedimos lo mejor el uno del otro, en cada momento.

Por lo tanto, también le damos mucha importancia al lado mental de las cosas. La gente está intrigada con nuestra infame "temporada baja", en la que nos saltamos los primeros torneos importantes del año. Algunos creen que es una estrategia encubierta, otros suponen que estamos disfrutando los frutos de nuestro arduo trabajo.

A decir verdad, no es ninguno. Simplemente creemos que competir al más alto nivel, darnos lo mejor de lo que somos capaces requiere la forma más pura de motivación, requiere un impulso infinito. Al comienzo de tu carrera, das ese fuego por sentado. Pero a medida que pasa el tiempo, y a medida que se acerca a sus metas y sueños, comienza a darse cuenta de que este fuego requiere atención y protección.

Por lo tanto, nos damos tiempo para reflexionar sobre nuestras respectivas carreras y para prepararnos para la próxima temporada. Esa reflexión obviamente puede tener diferentes resultados. Y aunque la temporada pasada no tuvo cambios, esta resultó diferente. Ana siente que necesita más tiempo fuera de la competencia, y Jesse decidió dejar el DotA 2 profesional.

Por mucho que me entristezca que esta lista de 5 hombres nunca vuelva a competir juntos, también estoy realmente feliz de que hayan sido lo suficientemente fuertes como para tomar esa decisión.

Lo que esta lista logró serán eternamente recuerdos felices.

El final de una era marca el comienzo de otra, y dicho esto, es hora de ver lo que nos depara el futuro.

Supongo que es hora de que arroje más luz sobre mis planes. Siempre he perseguido desafíos, uno tras otro. La competencia de alto nivel es el entorno en el que me esfuerzo, y también me he dado cuenta de que perseguir un objetivo con un grupo lo hace aún más emocionante.

DotA me ha dado mucho, más de lo que podría haber esperado. Una vez jugador, una vez analista, una vez entrenador y una vez dos veces ganador de TI. Mirando hacia atrás, nunca habría sido capaz de adivinar nada de eso.

Siento que es hora de que encuentre formas de retribuir. Veo jugadores a mi alrededor con un talento increíble y un impulso infinito. Quiero ayudarlos a alcanzar sus sueños y encontrar el éxito que creo que merecen. Hacer todo esto sobre mis propios objetivos competitivos personales me deja con un sabor amargo.

Johan y Topias están viendo su tercer título, y yo también. Estaré junto a ellos una vez que levanten el trofeo nuevamente. Como de costumbre, haré lo que sea necesario para que el grupo tenga éxito, y eso a veces significa sacrificar algunos de sus objetivos personales.

Es hora de que dé un paso atrás y me retire de la alineación activa. Asumiré un papel dentro de OG en el que podré ayudar a todos los equipos y jugadores a aumentar su rendimiento. Ya sea DotA o CSGO, OG es ahora el hogar de grandes campeones por venir.

Podré poner mi experiencia en uso aún mejor junto con estos talentos. No quiero que esto parezca una jubilación definitiva, aunque podría terminar siendo así. Me encantan las sorpresas que vienen con la vida, por lo tanto, siempre mantendré todas las puertas abiertas.

Mantendré la flexibilidad en cuanto a qué campo me enfocaré, según las necesidades de los equipos. Tengo la suerte de estar rodeado de grandes personas, como mi querido amigo Sockshka. Estamos formando un excelente personal en torno a los equipos, para que la experiencia adquirida se viva para siempre.

Afortunadamente, los próximos desafíos competitivos para OG, en general, serán difíciles.

Quiero agradecer a todos los que contribuyeron a este viaje, ya sea dentro o fuera de OG. Muchos de ustedes nos llaman la generación de los milagros de bicampeonatos, lo que he aprendido es una referencia a un anime.

No hubo milagros en nuestras carreras, solo trabajo duro y amabilidad el uno con el otro. Si hubiera algún milagro, sería todo el apoyo que hayan estado brindando todo este tiempo. Sé que hay muchos cambios, y probablemente demasiado para hacer frente a los OG, pero como confiabas en nosotros en el pasado, vuelve a hacerlo. Tenga paciencia con nosotros, porque el futuro nunca ha sido más brillante.

Los amo a todos,

Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeb!"

Recuerden que este 28 de enero el equipo OG estará presente en el documental True Sight que será presentado en vivo. Posteriormente, OG hará anuncios para todos sus fans al día siguiente en un evento nocturno.

