¡HASTA EL PRÓXIMO DPC! OG confirma que Ana no volverá al equipo esta temporada

Una triste noticia sacudió el mundo del Dota 2 profesional esta mañana. Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el equipo bicampeón de The International confirmó que Anathan “ana” Pham carry del equipo, extenderá su ausencia del Dota 2 competitivo hasta la próxima temporada.

Our carry player and Io god @anadota99 will extend his break and come back for the next season.



Rest well Anathan!#DreamOG pic.twitter.com/Ry7Pr8KdZi