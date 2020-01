Dota 2 | 'Dendi abuelo' anuncia su nueva organización "B8" en corto futurista [VIDEO]

Dendi anunció en una entrevista tras The International 2019 que iba a crear su nueva organización de esports. El lunes 27 de enero por fin lo ha hecho, pero con un gran video que nos muestra cómo sería la vida del famoso jugador de Dota 2.

El video empieza en un futurista Lviv (lugar de nacimiento de Dendi) el 27 de enero del 2059, donde vemos su casa y en la pared un graffiti con su dibujo. Dendi está todo viejo por la edad y su nieto se acerca para pedirle ir a pescar. Vemos muchas referencias por todos lados a Dota 2.

Su nieto Vanya se lleva la foto del equipo Navi cuando campeonó en The International 2011. Mientras pescaban su nieto le pregunta a Dendi sobre el significado de la foto.

En ese momento el ucraniano recuerda todos los buenos momentos que vivió con el equipo y las glorias que consiguió a tan joven edad. También de los cambios que sufrió a lo largo de su carrera como las derrotas que sufrió.

El video finaliza con Dendi pescando el logo de su nueva organización "B8" y anuncia su regreso al competitivo. Pronto darán más detalles sobre la organización y lo más probable es que se esté preparando para la clasificatoria #3 del Dota Pro Circuit 2019-20.

El video tiene esta descripción: "Los años dorados no pasan, los años dorados continúan."

The Golden Years have not passed, The Golden Years are continuing!

Dendi introduces his new organization B8!



