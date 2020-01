DreamLeague Season 13 | ¡Team Secret campeón! Voltean la partida contra EG

La gran final del torneo de Dota 2 DreamLeague Season 13 Leipzig Major tuvo a los equipos Team Secret vs Evil Geniuses. Las organizaciones de Norteamérica y Europa luchaban por asegurar su cupo en el próximo The International 2020.

Team Secret vs Evil Geniuses | Gran Final BO5 | DreamLeague Season 13

El conjunto de Puppey llegaba desde llave alta tras vencer a Vici Gaming por 2-0. El equipo de Fly conseguía su revancha y romper su maldición de quedar en tercer lugar al ganarle a Vici Gaming por 2-1.

Alineaciones

Team Secret: Matumbaman, Nisha, Zai, Yapzor, Puppey | Coach: Heen

Evil Geniuses: Arteezy, Abed, Ramzes666, Cr1t-, Fly | Coach: Bulba



Saludo entre capitanes, Puppey (Secret) y Fly (EG). | Foto: DreamHack

En la primera partida, Evil Geniuses con Doom jugado por Ramzes666 lograron ganarle la partida inicial a Secret. El marcador finalizó 26-7 a favor de EG, pero duró 45:50 mostrando la fuerza del equipo de Nisha por ganar la partida.

Juego 2, EG quiso evitar un pick sorpresa baneando a Broodmother, pero Team Secret sacó igual al Meepo. Nisha estuvo a cargo del Meepo que hizo destrozos al conjunto de norteamericano. Tras 45:08, Secret pudo cerrar la partida con el marcador de 30-11.

Tercer encuentro, aquí apareció el héroe insignia de Abed, su Storm Spirit. Con rotaciones por todas partes y con la mejora de Aghanim controló cada pelea a favor de su equipo. EG ganaba y estaba cerca de ser campeón nuevamente, su último torneo ganado fue The Summit 9 en julio del 2018.

Juego 4, Team Secret eligió como último pick a Leshrac que fue a manos de Nisha. Sin embargo, el que se robó las miradas fue Tiny de Yapzor que estuvo atento a todos los movimientos de EG, cancelando jugadsa de su rival y obteniendo la ventaja poco a poco. Team Secret empataba la serie y forzaba el quinto y último encuentro.

Partida 5, Team Secret eligió a Kunkka para Nisha y Phantom Lancer para Matumbaman. Estas elecciones fueron muy buenas ante una Drow Ranger de Arteezy y Viper de Abed.

Las constantes rotaciones de Tiny, Batrider y Enchantress les dio mucha ventaja a la escuadra de Puppey. De esta forma, el equipo de Team Secret ganaba su primer Major de este Dota Pro Circuit 2019-20 volteándole el marcador a EG por 3-2.

Resultados DreamLeague Season 13



El trofeo para el campeón de DreamLeague Season 13. | Foto: DreamHack

El domingo finalizó el segundo Major del Dota Pro Circuit 2019-20 y estos fueron los resultados con las posiciones y premios ganados por los 16 participantes.

PUESTO | PREMIO | PUNTOS DPC | EQUIPO

1° | $300,000 | 4850 |

2° | $160,000 | 3000 |

3° | $110,000 | 2100 | Vici Gaming

4° | $80,000 | 1350 | Alliance

5-6° | $60,000 | 900 | Invictus Gaming

5-6° | $60,000 | 900 | Team Liquid

7-8° | $40,000 | 450 | Beastcoast

7-8° | $40,000 | 450 | TNC Predator

9-12° | $25,000 | 150 | Team Nigma

9-12° | $25,000 | 150 | Team Aster

9-12° | $25,000 | 150 | Fnatic

9-12° | $25,000 | 150 | Natus Vincere

13-16° | $12,500 | 100 | paiN Gaming

13-16° | $12,500 | 100 | Chaos Esports Club

13-16° | $12,500 | 100 | Reality Rift

13-16° | $12,500 | 100 | Virtus.pro

La próxima parada del Dota Pro Circuit son las clasificatorias #3 que serán desde el 9 al 14 de febrero. Los equipos peruanos con más puntos DPC son Beastcoast y Unknown Team, ambos buscarán llegar a ESL One Los Angeles 2020.

