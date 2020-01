JerAx, bicampeón de Dota 2, se retira: "Ya no tengo deseo o pasión por jugar Dota 2"

Luego de varios meses de descanso en la escena de Dota 2, el anuncio de que OG participará en el siguiente ciclo del Dota Pro Circuit, las vacaciones prolongadas de ana y el próximo True Sight, se suma el retiro de Jesse "JerAx" Vainikka.

JerAx se despidió del Dota 2 competitivo con un gran mensaje titulado "¿Por qué estoy dejando dota?" en la página web de OG, en donde la organización también se despide luego de haber alzado el Aegis of Inmortal por dos años consecutivos en The International.

Les dejamos el mensaje completo en español:

¿Por qué estoy dejando dota?

Amo ser creativo y tener la ansia de traer ideas a la vida. Encontré que los videojuegos eran una gran plataforma para eso, ya que realmente no hay límites y se es capaz de compartir experiencias con otros. Me encuentro cuestionando frecuentemente cómo están las cosas en este momento y busco alternativas para cambiar los modelos estandarizados.

Dota 2 ha sido un juego de acertijos sin fin que si bien te ofrece soluciones, ninguna los resuelve completamente. Desde que lo empecé a jugar, ha sido una aventura de aprendizaje. Mientras jugaba más y más, la información y conocimiento del juego tuvo un impacto abrumador en mi, y entender cada uno de los detalles sobre este se volvió alguna clase de adicción para mi. Una vez lo logras, te da un sentimiento de gozo y satisfacción. Pero si das mal paso, te frustra y te molesta, pero sigue alentándote a intentarlo nuevamente. Estos sentimientos son los que hicieron que me conectase con el juego inicialmente, pero se han desvanecido. Esto se debe a ver el juego como una competencia.

El ambiente competitivo empuja a todos a estar en su mejor momento en todo momento, pero no es posible mantenerse así. Tenemos torneos, uno tras otro probando las capacidades de cada equipo, y la realidad es cruel. Luego de dejar varios torneos no hay mucho tiempo para reformarse como equipo. Cualquier cambio grande es un gran riesgo, y el límite de tiempo es corto. Sin impartir si realmente quieres ganar el torneo o si lo consideras una experiencia de aprendizaje, es agotador tener malos resultados constantemente. Hay tantos perdedores, y solo unos pocos terminan en el top. Estás presionado a tener éxito así seas tu, tu equipo o la organización. Es una guerra mental, y tu espíritu competitivo es lo que te mantiene a flote.

Vivir en esta cultura me ha golpeado duro. Pensar en el gran esfuerzo cada año me hace sentir patético, exhausto, y casi apático. El hecho que lo vea de esta manera, ya se puede sentir que algo anda mal. Tuve que volverme inmune a estos sentimientos cada temporada, y aprendí a seguir adelante sin pensar mucho en ello. Mi pasión en el juego estaba ahí, pero hubo momentos en que me mentí a mi mismo creyendo que estaba bien. Realmente no lo estaba, intentaba ser algo distinto a quien soy...

Lo es confuso para mi, es que ganar en sí mismo no es lo que realmente me da gusto. Es el trabajo creativo detrás de la victoria. Son las ideas que inventamos y compartimos juntos, los detalles pulidos que eventualmente hicieron la diferencia. Lo que realmente cuenta como una victoria para mi, son las cosas que pasan día a día. Cuando ves las mejoras frente a tus ojos, cuando tus compañeros de equipo toman en consideración esa idea que les pediste que consideraran, y como siguen aceptándote luego de tus incontables metidas de pata.

Si bien hay mucho que inventar y crear para optimizar la forma en que el juego debe ser jugado, la mayoría de las veces es tiempo perdido si no se tiene como objetivo el mejorar el desempeño. Y para mi, se ha vuelto más difícil aceptarlo. Me he cansado de tratar siempre de competir, mejorar y apuntar a la victoria. Hace conflicto con mi forma de pensar, con cómo actúo y quién soy.

Ya no tengo deseo o pasión para jugar Dota 2, tengo problemas para entrar en 'modo competitivo'. La decisión de tomar otro camino está clara, y no tengo dudas al respecto.

He sido muy afortunado de tener un lugar como jugador profesional, y no puedo terminar de entender cómo llegué a este punto. Pequeños detalles pudieron haber sido distintos y quizás nunca lo hubiera logrado. He visto el progreso de la comunidad los últimos 10 años y tengo un infinito respeto por las personas con mucha pasión detrás de este, así como todos ellos que han puesto los cimientos de Dota 2 como esports. Esta escena no sería posible sin ustedes (los fans).

Quiero agradecer a cada una de las personas de Dota 2, con las cuales he conocido, conversado o jugado." - Jesse "JerAx" Vainikka

Así culmina la carrera de JerAx como jugador profesional de Dota 2. Si embargo, OG confirmó que seguirá siendo miembro de la organización. "Una vez en la familia, siempre en la familia" escribe OG.

Recordemos que el martes 28 de enero se estrenará True Sight, el documental que contará la aventura de OG y Team Liquid (Ahora Nigma) durante The International 2019 y al día siguiente OG será el anfitrión de una transmisión especial, la OG Night Show, que contará con la presencia de JerAx.

