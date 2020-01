Dota 2 | ¿Quién podría ser el posible remplazo de Ana en OG? Estas son las mejores opciones

Hace unos momentos se confirmó que Ana, carry del equipo bicampeón de The International OG, no jugará lo que resta de la temporada 2019-20 y recién volverá para el Dota Pro Circuit 2020-21.

Más allá de la sorpresa por esta noticia, muchos fanáticos y seguidores del equipo de Europa empezaron a lanzar nombres que podrían ser el remplazo de Ana en OG.

En la siguiente nota, pondremos algunos posibles remplazos que podrían llegar a OG.

SumaiL

El niño maravilla, que ya no es tan niño, es para muchos la primera opción para llegar al equipo de OG. Como podemos recordar el dejó Evil Geniuses para jugar junto a su hermano Yawar, aunque al final las cosas no sucedieron como esperaban y dejó el equipo.

SumaiL confirmó de forma accidental que jugaría en China esta temporada. Aunque siempre cabe la posibilidad de que cambie de decisión y llegue a Europa.

MidOne

El ex jugador de Team Secret es otra gran posibilidad para llegar al equipo bicampeón de The International. Como recordamos, Zai confirmó que la separación de MidOne se debía a que él deseaba mucho tiempo de vacaciones y esto no era posible.

Ahora, ya han pasado más de 6 meses desde que MidOne jugó profesionalmente por última vez así que ya sería un buen momento para volver.

Madara

Actualmente, el jugador de Grecia está jugando en OG.Seed, el equipo secundario de OG, y sería una buena alternativa ascenderlo al primer equipo.

A pesar de todo, es lo menos probable pues es el jugador menos experimentado de todas las opciones y quizá OG prefiera seguir con esta alineación secundaria para participar en torneos Tier 2.

Otras opciones debido a la ubicación de la región, podrían ser General, Ryoya o Gunnar que fue separado de NiP.

En los próximos días OG debería confirmar cual será el remplazo del Ana ya que después de terminada la Major, tendrán muy ajustado el tiempo para inscribir a su equipo en las próximas clasficatorias.

