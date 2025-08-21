Códigos Free Fire para HOY, viernes 22 de agosto: cómo canjear paso a paso

0
Free Fire es uno de los juegos más populares debido a la gran dinámica de beneficios que tiene para sus jugadores. Esta es la lista completa de códigos.

Lista de códigos disponibles para canjear en Free Fire 2025.
Como todos los días, Garena anuncia nuevas recompensas para los usuarios de Free Fire y esta vez, será el turno para aquellos que están a la espera de los códigos diarios. Solamente se tendrá 24 horas para canjearlos correctamente en la página oficial. Si no sabes cómo se hace, revisa la guía porque te explicamos paso a paso cómo hacerlo posible.

Pasos que sirven para realizar recarga de diamantes en Free Fire.

Free Fire esconde varios trucos, como el de poner espacio en el nombre o también ofrece premios como parte de la agenda semana. Sin importar que seas veterano o nuevo, tú también podrás acceder a los códigos de Free Fire de manera gratuita. Asegúrate de seguir las indicaciones.

Códigos para canjear en Free Fire, 22 de agosto 2025

Es importante saber que los códigos de Free Fire se actualizan cada 24 horas, por lo que debes llegar a tiempo para obtener las recompensas que van directamente al inventario de tu cuenta.

  • GXFT7YNWTQSZ
  • FFYNC9V2FTNN
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFDMNSW9KG2
  • FFNGY7PP2NWC
  • FFKSY7PQNWHG
  • FFNFSXTPVQZ9
  • FVTCQK2MFNSK
  • FFM4X2HQWCVK
  • FFMTYKQPFDZ9
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • NPTF2FWSPXN9
  • RDNAFV2KX2CQ
  • FF6WN9QSFTHX
  • FF4MTXQPFDZ9

Cómo canjear los códigos. | Foto: Captura

Pasos y guía completa para canjear los códigos de Free Fire

Estos son los pasos que tienes que seguir para ser uno de los beneficiados con los códigos de Free Fire. Son los mismos que puedes repetir a diario, siempre y cuando llegues a tiempo para canjearlos.

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

