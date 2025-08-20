Códigos de Free Fire de HOY, 21 de agosto de 2025: recompensas gratis, fáciles y rápidas

¿Eres un jugador reciente o veterano? Esto no importa al momento de canjear los códigos de Free Fire, ya que todos los jugadores podrán tener acceso a la nueva lista de dígitos liberados para obtener recompensas completamente gratis. Conoce cuáles son los pasos que se recomiendan seguir.

Free Fire ofrece diversos beneficios a los usuarios y uno de los que más se busca es justamente el de los códigos diarios. Para ser beneficiado con esta dinámica, solamente tienes que estar atento al anuncio de Garena o revisar a primera hora en tu página de confianza. También te vamos a explicar el paso a paso para canjearlos online.

Códigos para canjear en Free Fire HOY, jueves 21 de agosto

Durante las próximas 24 horas, tú, tu escuadrón y todos tus amigos podrán obtener las recompensas que se entregan en los códigos de Free Fire. Estas claves tienen letras y números, por lo que se aconseja copiarlas y pegarlas para evitar cualquier error de tipeo.

F4SWKCH6NY4M

FFWCPY2XFDZ9

FFQ24KXHCVS9

PEYFC9V2FTNN

FFM6XKHQWCVZ

HFFNX2KSZ9PQ

PXTXFCNSV2YK

FFEV0SQPFDZ9

GXS2T7KNFQ2X

FFCBRAXQTS9S

FFMDTRYQXC2N

FFND15AG2025

FFTPQ4SCY9DH

FFPNX2KCZ9VH

FFRDW2YTKXLS

FWDNX4KPGQ

Pasos para canjear en el Sitio de Recompensas. | Foto: Captura

¿Cómo canjear gratis códigos en Free Fire?

Para ser uno de los beneficiados con los códigos de Free Fire, solamente tienes que seguir estos pasos y no perderte de ninguno de los regalos que envía Garena a toda su comunidad.