Códigos de Free Fire de HOY, 21 de agosto de 2025: recompensas gratis, fáciles y rápidas

Durante todos los días de la semana, Garena se encarga de realizar el envío de nuevos códigos a todos los jugadores de Free Fire y hoy es uno de esos días.

Jasmin Huaman
Cómo se canjean los códigos de Free Fire que entrega Garena.
¿Eres un jugador reciente o veterano? Esto no importa al momento de canjear los códigos de Free Fire, ya que todos los jugadores podrán tener acceso a la nueva lista de dígitos liberados para obtener recompensas completamente gratis. Conoce cuáles son los pasos que se recomiendan seguir.

Free Fire ofrece diversos beneficios a los usuarios y uno de los que más se busca es justamente el de los códigos diarios. Para ser beneficiado con esta dinámica, solamente tienes que estar atento al anuncio de Garena o revisar a primera hora en tu página de confianza. También te vamos a explicar el paso a paso para canjearlos online.

Códigos para canjear en Free Fire HOY, jueves 21 de agosto

Durante las próximas 24 horas, tú, tu escuadrón y todos tus amigos podrán obtener las recompensas que se entregan en los códigos de Free Fire. Estas claves tienen letras y números, por lo que se aconseja copiarlas y pegarlas para evitar cualquier error de tipeo.

  • F4SWKCH6NY4M
  • FFWCPY2XFDZ9
  • FFQ24KXHCVS9
  • PEYFC9V2FTNN
  • FFM6XKHQWCVZ
  • HFFNX2KSZ9PQ
  • PXTXFCNSV2YK
  • FFEV0SQPFDZ9
  • GXS2T7KNFQ2X
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFMDTRYQXC2N
  • FFND15AG2025
  • FFTPQ4SCY9DH
  • FFPNX2KCZ9VH
  • FFRDW2YTKXLS
  • FWDNX4KPGQ

Pasos para canjear en el Sitio de Recompensas. | Foto: Captura

¿Cómo canjear gratis códigos en Free Fire?

Para ser uno de los beneficiados con los códigos de Free Fire, solamente tienes que seguir estos pasos y no perderte de ninguno de los regalos que envía Garena a toda su comunidad.

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

