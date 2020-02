League of Legends | Faker se vuelve co propietario de T1

Lee “Faker” Sang-hyeok es considerado por muchos como el mejor jugador de League of Legends de la historia.

En los últimos meses se habló de un posible retiro, que luego fue desmentido pues renovó con su equipo SK Telecom T1, y ahora se confirma que el jugador estará en el League of Legends competitivo por mucho más tiempo.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo de China ha confirmado que Faker ha renovado por 3 años más con el equipo, empezando este año, y que además se convertirá en co-dueño del equipo.

T1 is excited for our future with @Faker.@JoeMar CEO가 전하는 T1과 페이커의 미래를 기대해주세요.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/e5GjZ6eS1E