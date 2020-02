League of Legends LLA | Isurus, All Knights y Pixel dominan la Semana 1

Riot Games junto a TV Azteca lanzaron oficialmente el torneo de la región Latinoamérica de League of Legends 2020. Con las siglas LLA (Liga Latinoamericana) ha unificado las regiones de Latinoamérica Norte (LAN) y Latinoamérica Sur (LAS) con los 8 mejores equipos que lucharán en la división de Apertura.

Los favoritos como Isurus o All Knights mostraron un gran nivel en este primera semana. Otro de los grandes es Infinity Esports que también dio pelea y por poco pudo dar la remontada contra el conjunto de los tiburnes. A continuación los resultados de la primera semana.

LLA 2020 Apertura | Resultados Semana 1



Tabla de posiciones de la Semana 1. | Foto: PrensaLoL

Como observamos en la tabla los equipos que lograron 2-0 son Isurus, All Knights y Pixel Esports:

- Los tiburones derrotaron a Infinity Esports en una batalla muy reñida y a la escuadra chilena de Azules Esports.

- All Knights venció a los conjuntos de Furious Gaming y XTEN Esports.

- Pixel Esports logró lo mismo contra Azules Esports y Furious Gaming.

Empataron en la serie las escuadras de Infinity Esports al vencer a Rainbow7, esta misma escuadra está con un punto por ganarle a XTEN Esports.

Los equipos que ocupan los 3 últimos lugares con cero puntos son Azules, Furious y XTEN.

LLA | Picks y bans de la Semana 1



Pantheon fue el más baneado de esta primera semana. | Foto: Facebook

Elise, Aphelios, Sett, Lucian y Pantheon fueron los más baneados. Sin embargo, Pantheon estuvo 7 veces baneado y ninguna vez lo eligieron. Los equipos han visto el potencial del campeón en manos de sus oponentes y decidieron evitarlo a toda costa.

En cuanto a la tasa de victoria tenemos a Aatrox con 3-2 y dos bans, ha podido salir positivo esta semana. Jarvan IV también fue elegido 5 veces, pero su resultado fue 2-3.

LLA | Partidas de la Semana 2

Este sábado 22 de febrero continúa la LLA por las pantallas de Azteca Esports o League of Legends Latinoamérica Esports. La primera partida es a las 04:00 p. m. hora Perú y empezarán con Azules vs Furious Gaming. El plato fuerte de esta semana serán los encuentros de All Knights contra Infinity Esports y luego contra Isurus.

Transmisión del torneo

