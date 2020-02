League of Legends esta siendo arruinado por cuentas "smurf" según Riot Games

Desde hace 2 temporadas, las partidas de League of Leagends se han vuelto dificiles y complicadas para los que buscan seguir subiendo en el ranking. Tanto así que el indice de emparejamiento (MMR por sus siglas en ingles) y las victorias de las partidas han cobrado otra importancia. Para Riot, esto no es una casualidad, todo tiene un porqué y aqui te lo explicamos.

"Subir en el raking lleva mas tiempo ahora, pero nosotros lo hemos hecho así", fue lo que la gente de Riot dijo en su cuenta oficial de Twitter. "No queremos que los jugadores creen una cuenta alterna (smurfing) solo para que vuelvan a rankear, queremos que sigan usando sus cuentas principales ya que el smurfing arruina la experienia para otros jugadores"

Riot agregó que el indice de emparejamiento seguirá aumentando conforme se avance en el juego. Subir en el ranking será cada vez más lento para los jugadores que se encuentren bien rankeados, y aunque pareceria una forma de disuadir a los que usen cuentas secundarias, tambien lo será para los que quieran seguir subiendo su cuenta principal ya que será mas dificil.

The climb takes a lot longer now. This is intentional. We really don't want players creating alt accounts just to blow through the climb. We encourage players to stay on their mains. Smurfing ruins the game experience for others. ~Yadon