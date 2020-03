Dota 2 | K1 a Papita: "No pone fotos donde ese mismo individuo me arruina algunas partidas" [FOTOS]

Hace unas horas, Papita en su Facebook acusó a K1 Hector de abusar en partidas Ranked de Dota 2. Ante esta situación, hasta Timado mencionó el tema, pero finamente el hard carry de Beastcoast hizo acto de presencia para aclarar este problema.

K1 Hector aclara la acusación de Papita sobre abuso de partidas en Dota 2

En su fanpage de jugador, Héctor Antonio "K1" Rodríguez le respondió directamente a Papita por las acusaciones de abusar en partidas ranked de Dota 2 con otra cuenta. El jugador de Beastcoast aclaró la situación mencionando que la cuenta "Blessed" arruinó sus partidas también y que él solo sube en ranked por mérito propio.

"‘Que bueno que el dios K1 hector haya descendido a los rankeds de NA con 2 cuentas para feedearse mmr en el lado contrario‘, ahora resulta que yo necesito feedearme para subir ranked, ¿No?

Osea este tipo viene con la calentura que tuvo en una partida, poniendo tres fotos donde alguien supuestamente me fedea, pero no pone fotos donde ese mismo individuo me arruina algunas partidas.



K1 con la camiseta de Majestic. | Foto: OGA Dota Pit

Toda mi vida he jugado ranked desde los 15 años y toda mi vida he sido top MMR, incluso antes de que salgan las medallas era 7- 8k. Ahora alguien me viene a decir que yo me ‘autofeedeo’, que supuestamente ¿Necesito fedearme para ganar? De verdad no lo entiendo, osea es como que alguien feedee su smurf en ranked y me haga perder, cosa que me han hecho muchas veces.

Pero, yo si he logrado comprobar quiénes eran los que hacían eso, ahora que me ponga a llorar y por cada feedeada haga un post: hey tal jugador me ha fedeado, hey tal jugador esta mamuteando mmr, ¿No creen que es algo ridículo y desatinado?





Bueno en fin, no se que gana Papita con todo esto, acusándome y difamándome. Tal vez me odie, tal vez tenga problemas conmigo, no lo sé, no voy a decir nada más. En fin, esto es solo un ranked y suele pasar a diario muchas cosas así, no hay razón para hacer un drama. Hasta luego 😃."

K1 ha dejado claro que no tiene una cuenta que lo feedea en los rankeds. En las imágenes que compartió, podemos ver que esa misma cuenta le arruinó unas partidas. Además, incluye partidas donde él ha ganado sin problemas y hasta ha alcanzado el TOP 2 hace un tiempo atrás.

El mundo de Dota 2 tiene este tipo de problemas a diario, esperemos que Valve tome cartas en este asunto y pueda banear estas cuentas que arruinan partidas por mucho tiempo. ¿Crees que Papita se pronunciará ante la respuesta de K1?

