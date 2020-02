Stalker, coach de Beastcoast: "En Alemania, K1 y Chris Luck le decían a todos que era el hermano de Smash"

Hace unas semanas, tuvimos el agrado de realizar una entrevista con algunos miembros del equipo peruano de Dota 2 de la organización Beastcoast.

Gracias a esta entrevista, pudimos conversar con John “Stalker” Mamani, coach del equipo y que nos contó un poco de su historia como jugador, de cómo llegó a Beastcoast y unas cuantas anécdotas que vivió en su viaje a Alemania.

¿Desde hace cuánto tiempo juegas Dota2? ¿Ha jugado en un equipo profesional?

"Yo empecé a jugar Dota 2 a partir del 2009, cuando era Dota 1. En el 2014 y 2015 jugué de forma competitiva y luego por motivos de estudio, lo dejé hasta el año pasado. En septiembre Stinger me habló y me dijo para entrar al equipo."

¿Cómo te has adaptado a este rol? Teniendo en cuenta que el rol de entrenador es bastante raro en esta región

Stalker, se animó por contarnos una pequeña anécdota que le ocurrió durante su viaje a la DreamLeague Season 13 con Beastcoast.

Stlaker cuenta que Chris Luck y K1, estuvieron diciéndole a todos los asistentes al torneo que Smash era su hermano.

“Ahora último (…) cuando fuimos a la DreamLeague acá en Alemania. Jean y Tito (Héctor) le decían a todo el mundo que Smash era mi hermano y cuando me saludaba Bulba o Foged, me decían Smash’s Brothers. Un saludo para Smash".

¿Tú como coach, como haces para entender todos los roles del juego?

"En lo personal, no soy una persona que spamee un solo héroe (…) yo generalmente juego el mismo héroe dos partidas seguidas y luego me aburro. He jugado en todos los roles, no creo tener conocimiento perfecto de cada posición, pero tengo un concepto básico. (…) Cuando estoy con los chicos, los escucho y voy entiendo cuál es su visión del juego (…)”